Дрифтер из Находки пожаловался, что в камере его избивают полицейские

Информация проверяется

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Дрифтер из Находки написал пост в своей социальной сети, где рассказал о том, как над ним издеваются сотрудники полиции и призвал на помощь всех неравнодушных, сообщает корреспондент РИА VladNews.

После задержания правонарушителя из Находки в районе улицы Некрасовской во Владивостоке, в своем Instagram гонщик выложил провокационную запись:

В пресс-службе УМВД Приморья корреспонденту РИА VladNews сообщили, что на данный момент информация, озвученная молодым человеком, проверяется.

Стоит отметить, что поступок гонщика получил абсолютно разные отзывы в Интернете. Однако подавляющее большинство комментаторов высказались категорично против парня и решили, что он явно заслужил всего того, о чем написал в своем посте.