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Общество

Определен лучший оператор почтовой связи Приморского края

«Профессия оператора почтовой связи – одна из ключевых в почтовой отрасли
Фото: Почта России Фото: Почта России
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

26 апреля во Владивостоке состоялся конкурс «Лучший оператор связи 2017», который собрал представителей профессии из Арсеньева, Славянки, Владивостока, Дальнереченска, Кавалерово, Находки, Ярославского, Спасска-Дальнего и Новошахтинска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Почты России.

«Профессия оператора почтовой связи – одна из ключевых в почтовой отрасли, а участие в конкурсе – это уже признание профессиональных успехов. Приятно видеть, как много в Приморском филиале Почты России активных, уверенных в себе и компетентных женщин, знающих приоритетные задачи предприятия и способных неравнодушно подходить к работе с людьми, – отметил Сергей Калитин, региональный управляющий УФПС Приморского края. – Для наших работников конкурс является площадкой обмена опытом и инновациями, а для молодежи – возможностью познакомиться с востребованной профессией».

Инфраструктура Почты России в Приморском крае насчитывает более 800 операционных окон, и руководство Филиала с большим вниманием относится к изменению формата обслуживания в почтовых отделениях. На суд жюри конкурсантки представили индивидуальные программы адаптации новых почтовых работников, а также продемонстрировали свои знания и профессиональные навыки. Кроме того, для объективной оценки участников конкурса принимались во внимание результаты проверок качества обслуживания и наличие отзывов со стороны клиентов.

По итогам конкурса первое место заняла Виктория Лопатенко, оператор почтовой связи из Находки, именно ей предстоит представлять Приморский край на макрорегиональном этапе Всероссийского конкурса в Благовещенске. Второе почетное место у Елены Трушиной, оператора почтовой связи из Ярославского. Людмила Созина, оператор почтовой связи из Кавалерово, вышла на третье место. Все участницы награждены дипломами и призами от общественной организации Профсоюза работников связи России.

Победитель конкурса Виктория Лопатенко работает оператором связи два года, за это время она сумела заслужить уважение клиентов отделения связи и стать настоящим профессионалом почтового дела. «Больше всего мне нравится живое общение с людьми, здесь я нашла свое призвание. Люблю свою работу и наш коллектив. На конкурсе я старалась показать все, что умею делать в своей ежедневной работе, поскольку знаю, что дома за меня переживают мои друзья и коллеги. Теперь буду готовиться к следующему этапу конкурса», – поделилась впечатлениями Виктория.

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