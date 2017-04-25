В Приморье определят лучшего работника почты

Во Владивостоке состоится отборочный конкурс профессионального мастерства

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

26 апреля в Клубе почтовой связи во Владивостоке состоится финал регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший оператор связи 2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу «Почты России». Начало мероприятия - в 12:00 по адресу улица Светланская, 41"а".

Представители профессии из Арсеньева, Славянки, Владивостока, Дальнереченска, Кавалерово, Находки, Ярославского, Спасска-Дальнего и Новошахтинска будут соревноваться за звание Лучшего оператора почтовой связи Приморского края.

Инфраструктура предприятия в Приморском крае насчитывает более 800 операционных окон. Участникам конкурса будут предлагаться три вида заданий: домашнее задание с индивидуальными программами адаптации новых почтовых работников, теоретическое тестирование и демонстрация профессиональных навыков. Кроме того, для объективной оценки конкурсантов будут приняты во внимание результаты проверок качества обслуживания и наличие отзывов со стороны клиентов.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший оператор связи 2017 года» проводится с целью определения и поощрения лучших операторов отделений почтовой связи, повышения профессионального мастерства и компетентности, роста интереса молодежи к профессии, а также мотивации работников к достижению наивысших производственных результатов. Победитель краевого этапа конкурса получит возможность соревноваться за звание лучшего на Дальнем Востоке.