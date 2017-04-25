Энергетики: Долги «Радиоприбора» должны быть погашены к началу следующего отопительного сезона 16:55, 25 апреля Энергетики: Долги «Радиоприбора» должны быть погашены к началу следующего отопительного сезона
​Виктор Бусаренко: Нельзя все время работать на износ! 16:44, 25 апреля ​Виктор Бусаренко: Нельзя все время работать на износ! (Эксклюзив)
Приморец спас утопающего в реке Уссури 16:35, 25 апреля Приморец спас утопающего в реке Уссури (Фото)
Новостная лента
Апрель, 25 вторник
16:57
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
16:57
Пластиковые отходы угрожают экологии
16:57
​Политические скандалы в Приморье набирают обороты Эксклюзив
16:55
Энергетики: Долги «Радиоприбора» должны быть погашены к началу следующего отопительного сезона
16:44
​Виктор Бусаренко: Нельзя все время работать на износ! Эксклюзив
16:35
Приморец спас утопающего в реке Уссури Фото
16:27
Владимир Миклушевский отчитается о деятельности за год
16:20
Более 1000 портретов на шествие Бессмертного полка распечатано во Владивостоке
16:08
Директор школы в Находке ответит за убийство восьмиклассницы
15:55
Центр Владивостока перекроют еще четыре раза
15:53
Владивостокская пенсионерка бросилась под колеса авто в центре города
15:44
Общественные организации Владивостока получают субсидии от администрации города
15:32
В Приморье определят лучшего работника почты
15:14
Во Владивостоке заменят 3,5 километра теплотрассы Эксклюзив
15:04
IV фестиваль «MAMAparty_vl» пройдёт во Владивостоке
14:51
Родительский день стал причиной серьезных пробок на кладбищах Владивостока Видео
14:44
Погода в Приморье потенциально опасна
14:34
Зачем России сильный рубль?
14:25
Во Владивостоке прибыла крупная партия устройств «ЭРА-ГЛОНАСС»
14:18
​Во Владивостоке скоро закончится отопительный сезон
14:08
82-я школа Владивостока стала победителем городских экологических игр Фото
13:58
Информация о перестрелке спецназа и военнослужащих опровергнута Эксклюзив
13:46
При тушении серьезного пожара в Арсеньеве спасены три человека Фото и Видео
13:34
МИД Узбекистана планирует открыть генконсульство во Владивостоке
13:23
Во Владивостоке состоится хакатон
13:11
Василий Авченко: Купюра "Владивосток 2000" появится к 20-летию альбома "Морская" Видео
12:57
Приморский депутат прокомментировал громкое заявление губернатора Эксклюзив
12:46
На пожаре в Михайловском районе спасен один человек
12:34
Пьяный приморец отправил свой джип в кювет Эксклюзив
12:22
В Приморье за сутки произошло более 90 аварий
12:10
Владивостокские огнеборцы спасли из горящего подъезда семерых человек
11:57
В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
11:45
Сотрудники полиции ищут нелегалов
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4120 (59) от 25 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Красоты во дворах без труда не бывает
Учения открестились от политики
На подиуме – до 16 и младше
В школах Владивостока появятся классы с педагогическим уклоном
Конкурс поднимет престиж профессии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Общество

В Приморье определят лучшего работника почты

Во Владивостоке состоится отборочный конкурс профессионального мастерства
Фото: Sibnovosti.ru Фото: Sibnovosti.ru
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

26 апреля в Клубе почтовой связи во Владивостоке состоится финал регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший оператор связи 2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу «Почты России». Начало мероприятия - в 12:00 по адресу улица Светланская, 41"а".

Представители профессии из Арсеньева, Славянки, Владивостока, Дальнереченска, Кавалерово, Находки, Ярославского, Спасска-Дальнего и Новошахтинска будут соревноваться за звание Лучшего оператора почтовой связи Приморского края.

Инфраструктура предприятия в Приморском крае насчитывает более 800 операционных окон. Участникам конкурса будут предлагаться три вида заданий: домашнее задание с индивидуальными программами адаптации новых почтовых работников, теоретическое тестирование и демонстрация профессиональных навыков. Кроме того, для объективной оценки конкурсантов будут приняты во внимание результаты проверок качества обслуживания и наличие отзывов со стороны клиентов.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший оператор связи 2017 года» проводится с целью определения и поощрения лучших операторов отделений почтовой связи, повышения профессионального мастерства и компетентности, роста интереса молодежи к профессии, а также мотивации работников к достижению наивысших производственных результатов. Победитель краевого этапа конкурса получит возможность соревноваться за звание лучшего на Дальнем Востоке.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке заменят 3,5 километра теплотрассы
15:14, 25 апреля 2017 Во Владивостоке заменят 3,5 километра теплотрассы

Ремонт будет проходить во время гидравлических испытаний

IV фестиваль «MAMAparty_vl» пройдёт во Владивостоке
15:04, 25 апреля 2017 IV фестиваль «MAMAparty_vl» пройдёт во Владивостоке

Вход свободный

Родительский день стал причиной серьезных пробок на кладбищах Владивостока
14:51, 25 апреля 2017 Родительский день стал причиной серьезных пробок на кладбищах Владивостока

Труднее всего выехать из города

Погода в Приморье потенциально опасна
14:44, 25 апреля 2017 Погода в Приморье потенциально опасна

Ожидается сильный ветер и туман

Зачем России сильный рубль?
14:34, 25 апреля 2017 Зачем России сильный рубль?

Курс валют на 25 апреля

Во Владивостоке прибыла крупная партия устройств «ЭРА-ГЛОНАСС»
14:25, 25 апреля 2017 Во Владивостоке прибыла крупная партия устройств «ЭРА-ГЛОНАСС»

Ее размер превысил ожидаемый и составил почти 1,5 тысячи экземпляров

​Во Владивостоке скоро закончится отопительный сезон
14:18, 25 апреля 2017 ​Во Владивостоке скоро закончится отопительный сезон

Уже составлен ​график гидравлических испытаний