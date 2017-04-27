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Россия

Председатель Конституционного суда: ​Ужесточение миграционной политики РФ не решит проблему терроризма

Оно только приведет к комплексу проблем
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Резкое ужесточение миграционной политики РФ не решит проблему терроризма, но станет причиной серьезных политических, экономических и социальных проблем в большинстве государств СНГ. Об этом пишет председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин в статье, опубликованной в среду в "Российской газете", сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

"Особенно тяжелые последствия такие меры принесли бы Таджикистану и Киргизии, существование которых без трудовой миграции в Россию было бы серьезно осложнено", - говорится в публикации. Зорькин отмечает, что, по данным Всемирного банка, 47% ВВП Таджикистана формируется за счет гастарбайтеров.

"Если Россия закроет для таджиков-мигрантов свои границы, это приведет к экономическому краху и серьезному политическому кризису, вплоть до рисков военно-политической дестабилизации страны по аналогии с Афганистаном. Крайне неприятные последствия будет иметь сокращение денежных переводов гастарбайтеров и для Киргизии. По данным Минфина республики на конец 2016 года, официальные и теневые денежные потоки от мигрантов в прошлом году составили почти половину ее бюджета", - подчеркнул глава Конституционного суда.

Также он уточнил, что, согласно данным Федеральной миграционной службы, сейчас в России находятся почти 10,5 миллионов иностранцев, причем 4,3 миллиона человек прибыли в страну без определенной цели.

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