Бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов останется в СИЗО до 26 июня

По решению краевого суда

Владивосток, четверг, 27 апреля , РИА Vladnews.

Бывшему вице-губернатору Приморья продлили пребывание в СИЗО - до 26 июня; такое решение принял Приморский краевой суд по ходатайству следствия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ИА PrimaMedia.

Как прокомментировал продление ареста Ежова адвокат Андрей Шулятицкий, они "возражали относительно доводов следствия о продлении срока содержания под стражей и просили суд об изменении меры пресечения на домашний арест. Но суд принял во внимание доводы следствия, наши не принял и продлил срок содержания под стражей до 26 июня на время ознакомления с материалами дела".

Напомним, ранее РИА VladNews писало о том, что Ленинский суд Владивостока продлил пребывание в СИЗО для Ежова до 2 мая.

Напомним, на посту вице-губернатора Олег Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

По части 3 статьи 285 УК РФ Ежову грозит до 10 лет колонии. По версии следствия, в марте 2013 года между департаментом градостроительства Приморского края и коммерческой организацией был заключен контракт на строительство пожарного депо в Красноармейском районе Приморья. Работы по контракту в полном объеме выполнены не были. - однако весь 2013 год Олег Ежов, зная, что генподрядчик не до конца выполнил работы по контракту, подписал акты о приемке выполненных работ и дал указание произвести оплату на сумму свыше 24,5 миллионов рублей.

30 апреля 2016 года Олег Ежов подал заявление об увольнении по собственному желанию. В тот же день губернатор Приморья Владимир Миклушевский это заявление подписал.