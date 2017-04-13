Бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов остался в СИЗО до начала мая

Ленинский районный суд Владивостока продлил пребывание в СИЗО для бывшего
Необходимо отметить, что Олег Ежов, написавший заявление об отставке 30 апреля 2016 года, был задержан правоохранительными органами 4 мая, а 5 мая 2016 года суд вынес первое решение об отправлении его в СИЗО-1 Владивостока. По словам адвоката Ежова, в следующий раз рассматривать меру пресечения будет Приморский краевой суд, так как рассмотрение дела в мае будет длиться уже свыше года.
От официального комментария корреспонденту РИА VladNews по делу Олега Ежова в пресс-службе Ленинского суда отказались.
Напомним, на посту вице-губернатора Олег Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.
По части 3 статьи 285 УК РФ Ежову грозит до 10 лет колонии. По версии следствия, в марте 2013 года между департаментом градостроительства Приморского края и коммерческой организацией был заключен контракт на строительство пожарного депо в Красноармейском районе Приморья. Работы по контракту в полном объеме выполнены не были. - однако весь 2013 год Олег Ежов, зная, что генподрядчик не до конца выполнил работы по контракту, подписал акты о приемке выполненных работ и дал указание произвести оплату на сумму свыше 24,5 миллионов рублей.
30 апреля 2016 года Олег Ежов подал заявление об увольнении по собственному желанию. В тот же день губернатор Приморья Владимир Миклушевский это заявление подписал.