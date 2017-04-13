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Политика и экономика

Бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов остался в СИЗО до начала мая

От комментариев пресс-служба суда отказывается
Фото: news-vlad.ru Фото: news-vlad.ru
Владивосток, четверг, 13 апреля , РИА Vladnews.

Ленинский районный суд Владивостока продлил пребывание в СИЗО для бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова до 2 мая, на 18 суток. Соответствующее решение было вынесено 12 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. Защита подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями Олега Ежова планирует обжаловать решение районного суда в Приморском краевом суде.

Необходимо отметить, что Олег Ежов, написавший заявление об отставке 30 апреля 2016 года, был задержан правоохранительными органами 4 мая, а 5 мая 2016 года суд вынес первое решение об отправлении его в СИЗО-1 Владивостока. По словам адвоката Ежова, в следующий раз рассматривать меру пресечения будет Приморский краевой суд, так как рассмотрение дела в мае будет длиться уже свыше года.

От официального комментария корреспонденту РИА VladNews по делу Олега Ежова в пресс-службе Ленинского суда отказались.

Напомним, на посту вице-губернатора Олег Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

По части 3 статьи 285 УК РФ Ежову грозит до 10 лет колонии. По версии следствия, в марте 2013 года между департаментом градостроительства Приморского края и коммерческой организацией был заключен контракт на строительство пожарного депо в Красноармейском районе Приморья. Работы по контракту в полном объеме выполнены не были. - однако весь 2013 год Олег Ежов, зная, что генподрядчик не до конца выполнил работы по контракту, подписал акты о приемке выполненных работ и дал указание произвести оплату на сумму свыше 24,5 миллионов рублей.

30 апреля 2016 года Олег Ежов подал заявление об увольнении по собственному желанию. В тот же день губернатор Приморья Владимир Миклушевский это заявление подписал.

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