Новые автобетоносмесители готовятся к отправке во Владивосток с завода-производителя

Всего автопарк «Трилитона» пополнится 9 новыми автомобилями

Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

На данный момент готовы 9 шасси Volvo под монтаж бетоносмесителей Liebherr. Новые автобетоносмесители 8-кубовые, будут перевозить бетон и раствор клиентам Владивостока, пригорода и Артема. На все машины будет установлена система GPS, которая нужна для отслеживания местонахождения транспорта в онлайн-режиме, рассказали РИА VladNews в пресс-служье компании "Востокцемент".

С приобретением новых автомобилей в парке «Трилитона» будет 32 бетоносмесителя: 2,5-кубовый, 5-кубовые, 7-кубовые, 8-кубовые и 10-кубовые.

Обновление автопарка на «Трилитоне» снизит потребность в наемном транспорте в период увеличения объемов производства, а также повысит качество доставки и выгрузки бетона.

Новые автобетоносмесители надежные, мощные, отвечающие последним требованиям перевозок. Так, сам смеситель, спирали и защита спиралей от износа выполнены из стали LH37, что обеспечивает долгий срок службы. Рама смесителя произведена из того же сорта стали S500, что и рама шасси, а это залог устойчивости, особенно при движении на стройплощадке и по дорогам с некачественным покрытием. Лестница с широкой площадкой для обслуживания обеспечивает безопасность при работе. Гладкие, ровные поверхности, и отсутствие труднодоступных мест на смесителе и шасси – это удобство очистки и мойки. Автобетоносмесители «Трилитона» выезжают на заказ только после ежедневной мойки, чтобы всегда быть узнаваемыми на дорогах. Также новая техника оснащена электронной системой управления Litronic-EMC, которая значительно увеличивает срок службы и уменьшает расход топлива.

Собственный современный автопарк и опытные водители – это важное преимущество компании «Трилитон». За каждой машиной закреплено по два водителя, работающих посменно. Все водители официально трудоустроены, материально ответственны. Поэтому бетоносмеситель для водителя – как свой автомобиль, знают его досконально, бережно следят за сохранностью.

Департамент по автоперевозкам, специальное подразделение, отвечающее за доставку продукции, грамотно распределяет машины, контролирует их по всему пути следования. В их задачу также входит отслеживать онлайн ситуацию на дорогах города, чтобы выстроить оптимальный маршрут, объехать заторы и аварии, подобрать необходимый интервал между машинами. Непрерывность заливки — один из важнейших показателей успешной работы.