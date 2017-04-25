В Приморье за сутки произошло более 90 аварий 12:22, 25 апреля В Приморье за сутки произошло более 90 аварий
Владивостокские огнеборцы спасли из горящего подъезда семерых человек 12:10, 25 апреля Владивостокские огнеборцы спасли из горящего подъезда семерых человек
В Приморье произошло серьезное ДТП 11:57, 25 апреля В Приморье произошло серьезное ДТП (Фото)
Новостная лента
Апрель, 25 вторник
12:24
​Константин Межонов: Я корнями врос во Владивосток Эксклюзив
12:24
Пластиковые отходы угрожают экологии
12:24
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
12:22
В Приморье за сутки произошло более 90 аварий
12:10
Владивостокские огнеборцы спасли из горящего подъезда семерых человек
11:57
В Приморье произошло серьезное ДТП Фото
11:45
Сотрудники полиции ищут нелегалов
11:33
Пьяный лихач устроил ДТП в Приморье
11:20
Новые автобетоносмесители готовятся к отправке во Владивосток с завода-производителя Фото
11:13
Владивосток останется без горячей воды Эксклюзив
11:00
Школьники Владивостока убедились, что вести здоровый образ жизни «This is здорово» Фото
10:48
У жительницы Приморья изъято более 6 кг марихуаны
10:36
Подробности криминальной истории, своей жестокостью всколыхнувшей столицу Приморья
10:21
Часть домов во Владивостоке останется без света сегодня, 25 апреля Адреса
10:09
Поиски пропавших в Тернейском районе рыбаков продолжаются
09:59
Минздрав выступил против активной рекламы фастфуда
09:48
В Приморском краевом театре кукол премьера
09:45
Общественники Приморья теперь могут посещать тюрьмы без предупреждения Эксклюзив
09:35
За сутки в Приморье зафиксировано 15 пожаров
09:22
Приморцев ждет жаркий май
09:02
Гороскоп на 25 апреля
08:53
Во вторник, 25 апреля, погоду в Приморье определяет циклон
08:46
Доходы главы РЖД за год выросли в два раза
08:33
Чемпионат по конному спорту состоялся во Владивостоке Фото
08:04
Бензин в России дороже, чем в США, - Bloomberg
07:02
Две занимательные лекции пройдут в «Бук»
06:29
Квартирник МРЦ «Лампа»: место встречи талантливой молодежи Владивостока Фото
05:06
Первыми в Приморье георгиевскую ленточку получили жители Владивостока
04:25
Гидрологическая ситуация в Приморье стабильная
03:09
Во Владивостоке приступили к обновлению дорожной разметки
02:12
Более 32 тысяч горожан приняли участие в общегородском субботнике Фото
01:20
Вопросы погашения задолженности по арендной плате за землю обсудили в администрации Владивостока
00:08
Завершающая лекция по садоводству состоится 28 апреля
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4120 (59) от 25 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Красоты во дворах без труда не бывает
Учения открестились от политики
На подиуме – до 16 и младше
В школах Владивостока появятся классы с педагогическим уклоном
Конкурс поднимет престиж профессии
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

Новые автобетоносмесители готовятся к отправке во Владивосток с завода-производителя

Всего автопарк «Трилитона» пополнится 9 новыми автомобилями
Фото: Востокцемент Фото: Востокцемент
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

На данный момент готовы 9 шасси Volvo под монтаж бетоносмесителей Liebherr. Новые автобетоносмесители 8-кубовые, будут перевозить бетон и раствор клиентам Владивостока, пригорода и Артема. На все машины будет установлена система GPS, которая нужна для отслеживания местонахождения транспорта в онлайн-режиме, рассказали РИА VladNews в пресс-служье компании "Востокцемент".

С приобретением новых автомобилей в парке «Трилитона» будет 32 бетоносмесителя: 2,5-кубовый, 5-кубовые, 7-кубовые, 8-кубовые и 10-кубовые.

Обновление автопарка на «Трилитоне» снизит потребность в наемном транспорте в период увеличения объемов производства, а также повысит качество доставки и выгрузки бетона.

Новые автобетоносмесители надежные, мощные, отвечающие последним требованиям перевозок. Так, сам смеситель, спирали и защита спиралей от износа выполнены из стали LH37, что обеспечивает долгий срок службы. Рама смесителя произведена из того же сорта стали S500, что и рама шасси, а это залог устойчивости, особенно при движении на стройплощадке и по дорогам с некачественным покрытием. Лестница с широкой площадкой для обслуживания обеспечивает безопасность при работе. Гладкие, ровные поверхности, и отсутствие труднодоступных мест на смесителе и шасси – это удобство очистки и мойки. Автобетоносмесители «Трилитона» выезжают на заказ только после ежедневной мойки, чтобы всегда быть узнаваемыми на дорогах. Также новая техника оснащена электронной системой управления Litronic-EMC, которая значительно увеличивает срок службы и уменьшает расход топлива.

Собственный современный автопарк и опытные водители – это важное преимущество компании «Трилитон». За каждой машиной закреплено по два водителя, работающих посменно. Все водители официально трудоустроены, материально ответственны. Поэтому бетоносмеситель для водителя – как свой автомобиль, знают его досконально, бережно следят за сохранностью.

Департамент по автоперевозкам, специальное подразделение, отвечающее за доставку продукции, грамотно распределяет машины, контролирует их по всему пути следования. В их задачу также входит отслеживать онлайн ситуацию на дорогах города, чтобы выстроить оптимальный маршрут, объехать заторы и аварии, подобрать необходимый интервал между машинами. Непрерывность заливки — один из важнейших показателей успешной работы.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Что будет с долларом в мае?
17:00, 24 апреля 2017 Что будет с долларом в мае?

Где выгодно купить валюту во Владивостоке

Главу Союза горнопромышленников Приморья отпустили из СИЗО Владивостока
13:42, 24 апреля 2017 Главу Союза горнопромышленников Приморья отпустили из СИЗО Владивостока

Возможно, Алексей Авершин активно сотрудничает со следствием

​В соцсетях обсуждают куртку губернатора Приморья
12:24, 24 апреля 2017 ​В соцсетях обсуждают куртку губернатора Приморья

Как утверждают пользователи, Владимир Миклушевский на субботнике щеголял в куртке за полмиллиона

Появился рейтинг самых популярных среди российских чиновников авто
23:43, 23 апреля 2017 Появился рейтинг самых популярных среди российских чиновников авто

Информация по декларациям о доходах

В Находке появится автоматическая система контроля за угольной пылью
18:31, 23 апреля 2017 В Находке появится автоматическая система контроля за угольной пылью

Задача поручена чиновникам, экологам и синоптикам

Генконсул Северной Кореи в Приморье неожиданно покинул свой пост
17:49, 22 апреля 2017 Генконсул Северной Кореи в Приморье неожиданно покинул свой пост

Им Чхон Ир выразил благодарность за сотрудничество

Государство ужесточило контроль за доходами мэров
20:11, 21 апреля 2017 Государство ужесточило контроль за доходами мэров

Новости антикоррупционного законодательства