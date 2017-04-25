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Доходы главы РЖД за год выросли в два раза

По утверждению компании, доход руководителя обусловлен итогами работы за год
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, вторник, 25 апреля , РИА Vladnews.

Глава ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров отчитался о своих доходах за 2016 год: их размер составил 172,9 млн рублей. Следует уточнить, что эта сумма складывается из дохода по основному месту работы и других доходов. Для сравнения, по итогам 2015 года Белозеров отчитывался о доходе в размере 86,2 млн рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Судя по декларации, руководитель РЖД не является собственником какого-либо недвижимого и движимого имущества. В его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м.

Доход супруги Белозерова в 2016 году составил 22,8 млн рублей. Эта сумма сложилась из дохода по основному месту работы и дохода от вкладов в банках и ценных бумаг. В собственности супруги президента компании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м., и машиноместо площадью 14,4 кв. м. Также она является владелицей трех автомобилей: ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ 21 И 1960 года выпуска и Land Rover Range Rover 2015 года выпуска. 

Несовершеннолетняя дочь Белозерова не имеет дохода или какого-либо имущества, находящегося в ее собственности. В ее безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м.

В РЖД пояснили, что доход руководителя компании обусловлен итогами работы ОАО «РЖД» в 2016 году. Компания без государственных субсидий не только полностью сбалансировала свой финансовый результат, но и добилась двадцатикратного увеличения чистой прибыли, что было достигнуто в первую очередь за счет оптимизации расходов и сокращения неэффективных затрат более чем на 90 млрд рублей. 

Отметим, что рост себестоимости перевозок составил 0,8% при среднегодовом уровне инфляции в 2016 году 7,1%. Производительность труда выросла на 5,4%, при этом в течение 2016 года заработная плата железнодорожников была дважды проиндексирована.

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