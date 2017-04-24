Зарплата медикам в 2017 году: будет ли прибавка и когда

Невыполнение "майского указа" президента помогло в 2017 году сэкономить 75 миллиардов рублей

Владивосток, понедельник, 24 апреля , РИА Vladnews.

Когда будет прибавка зарплаты медикам в 2017 году – вопрос, который волнует тысячи россиян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Не только наличие лекарств и современной медицинской техники влияют на здоровье населения страны. Понятно, что качество работы врачей играет важную роль в формировании здоровой нации. И, конечно же, специалисты должны получать достойный оклад за свою работу.

Российские медики пока не могут похвастаться высокими окладами. Летом 2016 года в СМИ появились сообщения о том, что зарплаты медикам могут повысить в полтора раза. В майских указах президента РФ Владимира Путина, подписанных в 2012 году, сказано, что заработная плата медработников должна стать вдвое больше среднего уровня по региону к 2018 году.

Но на эти планы повлиял кризис. Зарплаты медика, судя по всему, не будут увеличены до указанного в майских указах уровня за оставшийся 2017 год.

В 2016 году чиновники утверждали, что оклад медиков в России растет. Средний оклад медиков по стране в минувшем году достиг 50 тысяч рублей в месяц. В тоже время, согласно данным опроса, который провел фонд «Здоровье», среднемесячная зарплата медицинских работников не превышает и 20 тысяч. Опрос прошел в 84 регионах РФ. В нем участвовало более 5 тысяч медиков.

Ранее планировалось, что с 1 февраля 2017 года будет произведена индексация заработных плат бюджетникам. Планировалось, что повышение пройдет по уровню региональной инфляции. Позднее комитетом по бюджету и налогам было рекомендовано депутатам Госдумы РФ внести правки в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2017 год. В итоге повышение окладов медиков в России составит лишь 5,4%, а не 10,6%, как было запланировано изначально. В правительстве отмечают, что это позволит сэкономить 75 миллиардов рублей, которые будут направлены в Фонд обязательного медицинского страхования.

Отметим, о том, что медики должны получать в два раза больше средней по России зарплаты, говорила в конце прошлого года и вице-премьер Ольга Голодец. Возможно в текущем году власти все же примут решение о более существенном повышении окладов медикам. Но пока никакой конкретной информации о том, когда может состояться повышение окладов врачам, нет.

Жалуются медики и на то, что с 2014 года в России идет сокращение медицинского штата. За несколько лет реформирования системы здравоохранения было уволено 90 тысяч медработников.