Стали известны подробности​ крупной аварии во Владивостоке

Виновница утверждает, что ехала со скоростью 60 км/ч

Владивосток, воскресенье, 23 апреля , РИА Vladnews.

Стали известны подробности крупной аварии в районе дома №53 по Партизанскому проспекту во Владивостоке, в которой пострадали порядка 10 припаркованных машин, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как оказалось, за рулем была девушка. Она утверждала, что скорость автомобиля была около 60 километров в час. Однако происшествие попало на видео, на котором явно видно, что от 60 километров там было далеко. Многие интернет комментаторы уверены, что скорость в данном случае явно превышает 100 километров в час.

Девушку уже окрестили "второй Нонной Лепехиной". По счастливой случайности на этот раз в момент, когда девушка на Мерседесе гнала по улице (около 7 утра в воскресенье), никто не переходил дорогу.

Напомним, в ночь на 17 апреля 16-летний подросток устроил массовое ДТП в районе дома Анны Щетининой, 29: пострадали 11 автомобилей. Так закончились "покатушки" пьяного парня на родительской машине.