Огласили приговор Нонне Лепехиной, сбившей пару на пешеходном переходе

4 года за двойное убийство

Владивосток, понедельник, 06 марта , РИА Vladnews.

Приговор по делу Нонны Лепехиной зачитывали почти два часа. Напомнили слушателям материалы дела. Ночью, 16 июля 2016 года 19-летняя Нонна Лепехина на большой скорости на пешеходном переходе сбила двух молодых людей: 23-летних Дмитрия Чадова и Ксению Казаченок. Молодой человек скончался на месте. Девушку доставили в больницу, но спасти ее врачам не удалось, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.