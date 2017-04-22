Уничтоженный сквер на Бестужева восстановили во Владивостоке

Жители улицы Бестужева провели субботник

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 22 апреля, жители улицы Бестужева приняли участие в субботнике в придомовом сквере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Еще недавно на месте сквера были лишь пеньки от спиленных деревьев, стройматериалы и огромный забор. Жильцы близлежащих домов до сих пор вспоминают, как всего за одну ночь единственное место для прогулок было уничтожено застройщиком.

«В пять утра мы услышали шум – рабочие возводили забор и сносили все на своем пути. На наших глазах спиливали деревья, посаженные нашими бабушками и дедушками», – рассказала жительница дома на Бестужева, 40 Людмила Клушина.

Однако начать стройку здесь не удалось - вскоре сквер вернули жителям, а застройщик за свой счет приобрел новую детскую площадку и вывез весь строительный мусор.

«Для нас это большое счастье – иметь возможность гулять с детьми, отдыхать во дворе своего дома. Мы рады, что нам вернули наш сквер, теперь он стал еще лучше», – поделилась Людмила Клушина.

На месте спиленных деревьев сегодня посадили 105 новых саженцев. Жители местных домов сами выбирали деревья, которые хотели бы видеть в своем дворе.