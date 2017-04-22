Генконсул Северной Кореи в Приморье неожиданно покинул свой пост

Им Чхон Ир выразил благодарность за сотрудничество

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Генеральный консул Корейской Народно-Демократической Республики во Владивостоке Им Чхон Иром сообщил о том, что покидает свой пост, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Им Чхон Ир подчеркнул, что и на новой должности в КНДР уделит большое внимание развитию отношений с Приморьем.

«Конечно, я буду работать по линии России, но в первую очередь над развитием сотрудничества с Приморским краем», – сказал дипломат.

Одним из значимых достижений совместной работы дипломат назвал долгожданный перевод Генерального консульства КНДР из Находки во Владивосток в прошлом году. Выразил в связи с этим слова благодарности региональной власти.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы, связанные с развитием экономических отношений, привлечением в Приморье северокорейской рабочей силы.