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Стали известны подробности вооруженного нападения на здание ФСБ в Хабаровске

Нападавшему еще нет и 18 лет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Стало известно,что злоумышленник, напавший на здание ФСБ и убивший сотрудника и посетителя, не достиг 18-летнего возраста, сообщает РИА VladNews.

Молодой хабаровчанин украл оружие из местного тира, после чего отправился в приемную здания краевого ФСБ в Хабаровске. В результате перестрелки погибли два человека: сотрудник ФСБ и посетитель - гражданин СНГ. Нападавшего ликвидировали.

Немногим позже в тире было обнаружено тело убитого инструктора. 

Военно-следственное управление СК России по Восточному военному округу возбудило уголовное дело по статьям ч.2, ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч.1. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). 

Отмечается, что стрелявший в здании ФСБ состоял в неонацистской группировке. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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