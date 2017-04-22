В Хабаровске неизвестный напал с оружием на приемную ФСБ

Есть погибшие

Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Вчера, 21 апреля, на приемную ФСБ в Хабаровске было совершено вооруженное нападение, сообщает РИА VladNews. На данный момент личность стрелявшего не установлена, однако задержан соучастник злоумышленника. Им оказался 30-летний житель Ставропольского края, ранее не судим.

Напомним, в вечернее время вчера, 21 апреля, неизвестный вошел в здание и, не пересекая установленную зону технического контроля, открыл стрельбу по всем, кто находился в помещении. В результате перестрелки погибли сотрудник ФСБ и посетитель - гражданин СНГ. Нападавшего также ликвидировали. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Немногим позже соучастник злоумышленника, устроившего перестрелку, был задержан. за диваном в его квартире был обнаружен автомат. По словам мужчины, он нашел его и позже планировал сдать его в правоохранительные органы.

Также отмечается, что стрелявший в здании ФСБ состоял в неонацистской группировке.







