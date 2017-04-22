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Спорт

Пояс чемпиона мира Fight Nights остался во Владивостоке

Международный турнир не обошелся без признаний в любви
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, суббота, 22 апреля , РИА Vladnews.

Вчера, 21 апреля. в концертно-спортивном комплексе "Фетисов Арена" завершился международный турнир по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights Global 63, сообщает корреспондент РИА Vladnews. Кульминацией турнира стал титульный поединок в легком весе между бойцом из Приморья Магомедсайгидом Алибековым и казахским спортсменом Куатом Хамитовым. Приморский боец одержал победу.

Бойцы продержались пять раундов. Однако даже по последнему бою нельзя было точно сказать, кому судьи присвоят звание чемпиона мира Fight Nights в легком весе. Позже, после оглашения решения, Магомедсайгид Алибеков сам признался, что недоволен тем, как прошел бой. Такого же мнения остались и многие зрители. Кроме того, болельщики рассказали корреспонденту агентства, что ожидали большего от приморского спортсмена.

Стоит отметить, что ещё одним из главных событий турнира стал бой между бразильцем Майкелем Фалькао и российским спортсменом Владимиром Минеевым, который поставил себе цель - взять реванш. Уже в первом раунде Минеев одержал победу техническим нокаутом и добиванием.

"Владивосток, спасибо большое за поддержку. Сегодня я исправил тот недочет, который допустил пару месяцев назад. Я благодарен всем, благодарен своему городу Ульяновску. Спасибо всем моим тренерам. Хочу сказать родителям: в первую очередь, отдавайте детей заниматься спортом. Благодаря спорту я посетил весь мир. У меня друзья в каждой точке страны. Я имею возможность общаться с людьми, развиваться. Занимайтесь спортом, любите Россию",- высказал свои впечатления после боя Владимир Минеев.

Международный турнир также не обошелся и без признаний в любви. Боец из Владивостока Сергей Лесников, после победы с "клетки" сделал своей девушке предложение руки и сердца. А многие спортсмены посвятили свою победу родителям, друзьям и тренерам.

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