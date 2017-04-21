Охрану труда на предприятиях Приморья обсудили на международной встрече во Владивостоке

«Приморские Зори» проводятся с 1998 года

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Безопасность труда на предприятиях и в организациях Приморья стала предметом обсуждения на Международных научных чтениях «Приморские Зори-2017», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Это традиционное мероприятие, касающееся глобальных и региональных проблем в области экологии и безопасности жизнедеятельности человека.

Начальник отдела департамента труда и социального развития Приморского края Наталья Олексенко проинформировала собравшихся о результатах реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда в регионе. По ее словам, за последние годы уровень организации работ по охране труда значительно повысился.

Это подтверждают стабильно снижающиеся показатели производственного травматизма. С 2013 года численность пострадавших от несчастных случаев на производстве снизилась на 23%. Количество случаев со смертельным исходом уменьшилось на 44%.

«Считаю, что это результат качественных изменений в региональной системе охраны труда, усиления роли органов местного самоуправления в этих вопросах. Сегодня укомплектованность организаций службами и специалистами по охране труда составляет 94,7 %», – отмечает представитель ведомства.

Должное внимание уделяется обучению работников и руководителей вопросам охраны труда. По итогам прошлого года доля работников, прошедших соответственное обучение составила 36% от общего количества работающих.

Эффективность мер по созданию безопасных рабочих мест основывается на результатах специальной оценки условий труда. Аттестованные эксперты независимой организации исследуют рабочие места на наличие или отсутствие вредных и опасных производственных факторов. За пять лет исследовано около 223 тысяч рабочих. Это почти 50 % от общего количества рабочих мест в крае.

«Только в прошлом году такую оценку провели три тысячи организаций. Исследовано свыше 68 тысяч рабочих мест. Количество рабочих мест с оптимальными условиями труда составило 71%», – проинформировала участников встречи Наталья Олексенко.

В завершение она подчеркнула, что все, что касается безопасного производства, предотвращения случаев травм на рабочих местах, сохранения здоровья работающего населения, требует межведомственного взаимодействия, адекватных действий, как со стороны властей, работодателей, так и со стороны общественности.

«Рассчитываем на то, что конструктивный диалог в рамках международной встречи позволит найти новые точки соприкосновения всех заинтересованных сторон», – подчеркнула она.

Традиционные Международные научные чтения «Приморские Зори» проводятся с 1998 года. Главный смысл форума - консолидация сил российских и зарубежных ученых, специалистов и общественных деятелей для решения глобальных и региональных проблем в области экологии и безопасности жизнедеятельности человека.