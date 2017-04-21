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Политика и экономика

Крупная китайская компания займется развитием нефтехимического бизнеса в Приморье

Необходимо согласовать такой проект на межправительственном уровне
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

Китайская корпорацией XinChen Ind заинтересована в развитии нефтехимического бизнеса в Приморье; об этом президент компании XinChen Ind Чжай Юйцзя заявил в ходе рабочей встречи с первым вице-губернатором края Василием Усольцевым 20 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«У нас есть идея по строительству нефтеперерабатывающего завода на территории Лесозаводского городского округа, и мы рассчитываем на поддержку с российской стороны», – отметил представитель делегации.

По словам Чжай Юйцзя, объем инвестиций по проекту может составить от 26 до 30 миллиардов юаней.

Василий Усольцев акцентировал внимание партнеров на необходимости согласования такого проекта на межправительственном уровне.

Справка:

Компания XinChen Ind расположена в провинции Хэйлунцзян. Корпорация XinChen Ind. & Com. Group Co. Ltd. – группа компаний, специализирующаяся на организации совместных предприятий и совместного производства за рубежом. Предметом интересов XinChen Ind является привлечение иностранных инвестиций в гостиничной сфере, оказание консультационных услуг, переработка сырья, сборка деталей, обмен технологиями, проведение строительных работ, разработка технологий в области минеральных и энергоресурсов, заготовка различного вида лесного сырья, производство и продажа алкогольной продукции.

Годовой оборот корпорации составляет порядка 500 миллионов долларов США. Штаб-квартира и выставочный зал компании находится в Харбине.

XinChen Ind также активно ведет свою деятельность в России. Корпорацией организовано четыре компании, в том числе одна – в Лесозаводске.

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