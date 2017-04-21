Приглашаются все желающие поболеть за спортсменов

Владивосток, пятница, 21 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 22 апреля, и в воскресенье, 23 апреля, во Владивостоке пройдет турнир по самбо среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений. Соревнования состоятся во Дворце спорта «Юность» (Океанский проспект, 43). Организаторами выступила федерация самбо и дзюдо Владивостока при поддержке администрации краевого центра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В соревнованиях примут участие спортсмены от 9 до 10 и от 17 до 18 лет включительно. Участников, занявших 1, 2 и 3 места, наградят грамотами и медалями, кроме того, четыре лучших борца соревнований получат памятные призы.

Администрация Владивостока приглашает всех желающих поболеть за юных спортсменов. Вход свободный. Начало турнира в 11 часов.