В Приморье растет вылов рыбы

Более 400 тысяч тонн биоресурсов выловили рыбаки региона

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Более 400 тысяч тонн биоресурсов выловили рыбаки Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Как рассказали в региональном департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья, к середине апреля вылов водных биоресурсов составил 400 тысяч тонн (рост к уровню 2015 года – 114%).

«Увеличился вылов минтая на 32,5 тысяч тонн – до 317 тысяч тонн. Сельди добыто более 64,2 тысяч тонн, что на 16,6 тысяч тонн выше уровня прошлого года», – отметили в ведомстве.

«В 2016 году вылов достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 837 тысяч тонн водных биоресурсов. Вклад в консолидированный бюджет края – 3,2 миллиарда рублей, что на 41% выше уровня 2015 года», – отметил вице-губернатор Приморья Денис Бочкарев.