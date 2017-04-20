Источник: Виктора Коэна избили в колонии 17:03, 20 апреля Источник: Виктора Коэна избили в колонии (Эксклюзив)
​Депутат: Попытки администрации края поставить главой Владивостока Андрея Брика были незаконны 16:24, 20 апреля ​Депутат: Попытки администрации края поставить главой Владивостока Андрея Брика были незаконны (Эксклюзив)
В мае во Владивостоке откроется предвыборный штаб Алексея Навального 16:08, 20 апреля В мае во Владивостоке откроется предвыборный штаб Алексея Навального
Новостная лента
Апрель, 20 четверг
17:40
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
17:40
Приморские депутаты прокомментировали громкое назначение ио главы города Эксклюзив
17:40
Топ состоятельных супругов депутатов Приморья Эксклюзив
17:37
​«Зеленый марафон» Сбербанка состоится во Владивостоке 28 мая
17:32
Традиционный субботник пройдет во Владивостоке 22 апреля
17:22
Японский инвестор-застройщик может стать резидентом СП Владивосток
17:13
Людей с ожирением отпугивают врачи с подтянутой фигурой, - ученые
17:03
Источник: Виктора Коэна избили в колонии Эксклюзив
16:57
В ЦСИ «ЗАРЯ» новая выставка Видео
16:47
Умные лифты появляются во Владивостоке
16:24
​Депутат: Попытки администрации края поставить главой Владивостока Андрея Брика были незаконны Эксклюзив
16:08
В мае во Владивостоке откроется предвыборный штаб Алексея Навального
15:59
Каждая десятая женщина России подтверждена раку груди, - ученые
15:41
Почти 300 ветеранов Великой Отечественной войны станут участниками парада Победы во Владивостоке
15:28
В Приморье сотрудники полиции спасли людей во время пожара
15:15
Во Владивостоке на всю ночь ограничат движение автотранспорта
14:48
В июне Владивосток получит литературный мини-фестиваль
14:32
Житель Приморья зарезал двух своих собутыльников
14:18
Возле приморского МФЦ обнаружена необычная парковка для инвалидов
14:07
В пятницу на Приморье вновь обрушатся дожди
13:49
В Приморье во время пожара в квартире был обнаружен человек
13:36
Приморцам, отдыхающим в Таиланде, следует избегать людных мест
13:24
Двух приморцев поймали на разборке локомотива на металл Фото
13:08
Школьная спартакиада по бейсболу "Золотая ловушка" стартовала во Владивостоке Видео
13:02
Дмитрий Медведев пообещал поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума в ближайшие годы
12:51
Врач в Приморье незаконно выписал пациенту рецепт на приобретение наркотиков
12:39
Что мешает идеальному свиданию после интернет-знакомства
12:28
Подросток, устроивший массовое ДТП во Владивостоке, понесет наказание
12:17
Премьер-министр прокомментировал проблему индексации пенсий
12:06
Мужчина погиб от удара молнии во время молебна
11:42
Владимир Жириновский: Народу и прессе лучше не знать о доходах депутатов
11:25
Приморец превратил свой Mark II в груду металла
11:21
«Ленинград» везет секретную программу во Владивосток
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4118 (57) от 20 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Сезон ремонта наступил
Чартерный рейс из Владивостока в Янгянг запустят в мае
По доходам становись!
Мишек откормили и отправили в лес
Ветеранам вручат сертификаты
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Актуальный комментарий

​Депутат: Попытки администрации края поставить главой Владивостока Андрея Брика были незаконны

Мэрия проявила самостоятельность
Фото: дальинфоком.рф Фото: дальинфоком.рф
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Неожиданное назначение Константина Межонова исполняющим обязанности главы Владивостока обсуждают в приморской столице. Депутат Думы Владивостока Юрий Кучин поделился с корреспондентом РИА VladNews своим мнением по поводу кадровых перестановок в мэрии.

«Считаю очень правильным назначение Константина Межонова исполняющим обязанности главы Владивостока, - сказал депутат. - Я лично Константина Межонова знаю немного, в основном по его работе депутатом приморского парламента. Депутатом он был хорошим, не боялся идти вопреки единороссовскому большинству, если чувствовал свою позицию справедливой. Кроме того, очень обнадёживает тот факт, что наконец администрация Владивостока проявила самостоятельность в кадровых решениях, без оглядки на администрацию края. Напомню, в 12 статье российской Конституции сказано, что местное самоупралвение является самостоятельным и не входит в органы государственной власти. Навязчивые попытки администрации Приморья поставить главой города почтовика Андрея Брика были антизаконны и антиконституционны. Я рад, что администрация города нашла в себе силы соблюдать Конституцию. Теперь, я надеюсь, дела в городе пойдут лучше. Мои избиратели несомненно захотят записаться на приём к Константину Межонову для решения проблем скверов и по другим проблемам».

Напомним, 14 апреля Константин Межонов был назначен заместителем главы администрации Владивостока. Ранее администрация края анонсировала назначение на освободившееся во владивостокском муниципалитете местоАндрея Брика, длительное время проработавшего директором приморского филиала ФГУП "Почта Россия".

С назначением Межонова поздравил временно отстраненный от должности глава города Игорь Пушкарев.

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморские депутаты прокомментировали громкое назначение ио главы города
15:03, 20 апреля 2017 Приморские депутаты прокомментировали громкое назначение ио главы города

Константин Межонов - не политик, но талантливый руководитель

Премьер-министр прокомментировал проблему индексации пенсий
12:17, 20 апреля 2017 Премьер-министр прокомментировал проблему индексации пенсий

Для работающих граждан

Владимир Жириновский: Народу и прессе лучше не знать о доходах депутатов
11:42, 20 апреля 2017 Владимир Жириновский: Народу и прессе лучше не знать о доходах депутатов

Лидер ЛДПР предложил арестовывать без деклараций, потому что и так известно, кто ворует

Дмитрий Медведев: Россияне хотят ехать на Дальний Восток
09:44, 20 апреля 2017 Дмитрий Медведев: Россияне хотят ехать на Дальний Восток

Большинство заинтересованных - граждане в возрасте от 25 до 34 лет

Александр Шемелев: Борьба вокруг мэрии Владивостока продолжится
08:21, 20 апреля 2017 Александр Шемелев: Борьба вокруг мэрии Владивостока продолжится

Бывший вице-губернатор Приморья прокомментировал кадровые перестановки в городской администрации

Конфликт между Вашингтоном и Пхеньяном может перейти в военную фазу
21:07, 19 апреля 2017 Конфликт между Вашингтоном и Пхеньяном может перейти в военную фазу

Цель давления США на КНР и КНДР – "вернуться" на Дальний Восток

​Эксперт: Губернатор Приморья попал в дурацкую ситуацию
14:35, 19 апреля 2017 ​Эксперт: Губернатор Приморья попал в дурацкую ситуацию

Андрей Калачинский прокомментировал громкое назначение в администрации