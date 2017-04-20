​Депутат: Попытки администрации края поставить главой Владивостока Андрея Брика были незаконны

Мэрия проявила самостоятельность

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Неожиданное назначение Константина Межонова исполняющим обязанности главы Владивостока обсуждают в приморской столице. Депутат Думы Владивостока Юрий Кучин поделился с корреспондентом РИА VladNews своим мнением по поводу кадровых перестановок в мэрии.

«Считаю очень правильным назначение Константина Межонова исполняющим обязанности главы Владивостока, - сказал депутат. - Я лично Константина Межонова знаю немного, в основном по его работе депутатом приморского парламента. Депутатом он был хорошим, не боялся идти вопреки единороссовскому большинству, если чувствовал свою позицию справедливой. Кроме того, очень обнадёживает тот факт, что наконец администрация Владивостока проявила самостоятельность в кадровых решениях, без оглядки на администрацию края. Напомню, в 12 статье российской Конституции сказано, что местное самоупралвение является самостоятельным и не входит в органы государственной власти. Навязчивые попытки администрации Приморья поставить главой города почтовика Андрея Брика были антизаконны и антиконституционны. Я рад, что администрация города нашла в себе силы соблюдать Конституцию. Теперь, я надеюсь, дела в городе пойдут лучше. Мои избиратели несомненно захотят записаться на приём к Константину Межонову для решения проблем скверов и по другим проблемам».

Напомним, 14 апреля Константин Межонов был назначен заместителем главы администрации Владивостока. Ранее администрация края анонсировала назначение на освободившееся во владивостокском муниципалитете местоАндрея Брика, длительное время проработавшего директором приморского филиала ФГУП "Почта Россия".

С назначением Межонова поздравил временно отстраненный от должности глава города Игорь Пушкарев.