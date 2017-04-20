Рубль набирает обороты

Курс валют на 20 апреля

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.17 рублей, а евро - 60.26 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова сообщила, что рубль будет демонстрировать укрепление уже в конце апреля. По ее мнению, на это повлияет и то, что в России начинается на текущей неделе очередной налоговый период, и спрос на рубль на внутреннем рынке страны очень благоприятно сказывается на его котировках.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Дальневосточном банке за 56.75 рублей, а продать валюту выгодно в Банке Пойдем! за 55.85 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Дальневосточном банке за 60.80 рублей, а продать валюту выгодно в Россельхозбанке за 60.00 рублей за один евро.