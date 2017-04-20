Приморец превратил свой Mark II в груду металла 11:25, 20 апреля Приморец превратил свой Mark II в груду металла
В Приморье перевернулась лодка с тремя рыбаками 11:07, 20 апреля В Приморье перевернулась лодка с тремя рыбаками
«Улица Дальнего Востока» на ВЭФ-2017 будет работать неделю 10:48, 20 апреля «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ-2017 будет работать неделю
Новостная лента
Апрель, 20 четверг
11:36
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
11:36
Топ состоятельных супругов депутатов Приморья Эксклюзив
11:36
Политолог: Назначение Межонова - явный прокол губернатора Эксклюзив
11:25
Приморец превратил свой Mark II в груду металла
11:21
«Ленинград» везет секретную программу во Владивосток
11:18
White Party и День России — два выходных подряд
11:14
В Приморье зараженную картошку скормили свиньям
11:07
В Приморье перевернулась лодка с тремя рыбаками
11:01
Приморец решил наживиться на медных трубах
10:48
«Улица Дальнего Востока» на ВЭФ-2017 будет работать неделю
10:40
Рубль набирает обороты
10:36
Во Владивосток из-за границы не вернулось более 25,5 млн рублей
10:19
Медведев: Дальний Восток обгоняет всю Россию по рождаемости
10:14
Сбербанк запустил «Рефинансирование под залог недвижимости»
10:08
Злоумышленник с ножом ограбил магазин во Владивостоке
09:56
Владивостокские "игры престолов" Видео
09:44
Дмитрий Медведев: Россияне хотят ехать на Дальний Восток
09:38
Инспектор ИК попался на получении взятки в Приморье
09:26
Дмитрий Медведев: Дальнему Востоку нужен индивидуальный подход
09:18
Администрации Владивостока и Приморского края встретились на футбольном поле
09:05
Три авиарейса прибудут во Владивосток раньше времени, один – с опозданием
08:53
Часть Владивостока останется без света в четверг, 20 апреля Адреса
08:51
Владивосток вновь накроют дожди
08:21
Александр Шемелев: Борьба вокруг мэрии Владивостока продолжится Эксклюзив
07:16
Во Владивостоке пройдет чемпионат по конному спорту
06:27
Дворец детского творчества Владивостока приглашает детей в лагерь дневного пребывания
05:22
Молодым управдомам рассказали, как привлечь к административной ответственности управляющую организацию
03:54
Во Владивостоке ведутся работы по благоустройству и санитарной очистке скверов и зелёных зон
02:39
Весна – время творческих отчётов воспитанников детских школ искусств Владивостока
01:33
В центре Владивостока установят временные дорожные знаки, запрещающие движение автотранспорта
00:04
Квартирного вора задержали в Приморье
Апрель, 19 среда
23:04
21 апреля дачникам Владивостока расскажут, как выращивать сливу
22:22
Восемь бойцов из Владивостока выйдут в октагон на международном турнире по ММА Fight Nights Global 63
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4118 (57) от 20 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Сезон ремонта наступил
Чартерный рейс из Владивостока в Янгянг запустят в мае
По доходам становись!
Мишек откормили и отправили в лес
Ветеранам вручат сертификаты
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

Рубль набирает обороты

Курс валют на 20 апреля
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 56.17 рублей, а евро - 60.26 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова сообщила, что рубль будет демонстрировать укрепление уже в конце апреля. По ее мнению, на это повлияет и то, что в России начинается на текущей неделе очередной налоговый период, и спрос на рубль на внутреннем рынке страны очень благоприятно сказывается на его котировках.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Дальневосточном банке за 56.75 рублей, а продать валюту выгодно в Банке Пойдем! за 55.85 рублей за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Дальневосточном банке за 60.80 рублей, а продать валюту выгодно в Россельхозбанке за 60.00 рублей за один евро.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Дмитрий Медведев: Дальнему Востоку нужен индивидуальный подход
09:26, 20 апреля 2017 Дмитрий Медведев: Дальнему Востоку нужен индивидуальный подход

Соотношение частных инвестиций и средств из госбюджета составляет 22:1

Сын депутата Госдумы от Приморья признался в хакерстве в США
17:55, 19 апреля 2017 Сын депутата Госдумы от Приморья признался в хакерстве в США

Покаянное письмо Романа Селезнева заняло 11 страниц

Топ состоятельных супругов депутатов Приморья
17:32, 19 апреля 2017 Топ состоятельных супругов депутатов Приморья

Кто держит парламентские семьи "на плаву"?

Прокладка газопровода от Владивостока на юг Корейского полуострова под вопросом
16:12, 19 апреля 2017 Прокладка газопровода от Владивостока на юг Корейского полуострова под вопросом

Вкладывать деньги в строительство трубопровода без основательных гарантий Москва не будет

​Политолог: Было бы неправильно, если к управлению Владивостоком пришел бы человек «извне»
15:21, 19 апреля 2017 ​Политолог: Было бы неправильно, если к управлению Владивостоком пришел бы человек «извне»

Громкое назначение обсуждают во Владивостоке

Дальний Восток предпринимает меры по противодействию военной угрозе
13:12, 19 апреля 2017 Дальний Восток предпринимает меры по противодействию военной угрозе

США разворачивают тихоокеанскую противоракетную оборону

Укрепление «коллективного Пушкарева»
12:30, 19 апреля 2017 Укрепление «коллективного Пушкарева»

​Громкое назначение обсуждают во Владивостоке