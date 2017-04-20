Дмитрий Медведев: Россияне хотят ехать на Дальний Восток

Большинство заинтересованных - граждане в возрасте от 25 до 34 лет

Владивосток, четверг, 20 апреля , РИА Vladnews.

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о растущем интересе граждан к программе «Дальневосточный гектар», что, по его мнению, подтверждает интерес россиян к переезду в ДФО - к жизни и работе в макрорегионе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

«Уже 11 тысяч гектаров нашли своих хозяев, - отметил Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе Правительства Российской Федерации в 2016 году. - Поступило 82 тыс. заявлений. Это очень важный показатель, это означает, что у людей проснулся интерес к работе в этом регионе и они готовы ехать трудиться».

Отмечается, что наибольший процент заинтересованных в Дальнем Востоке россиян – это экономически активные граждане в возрасте от 25 до 34 лет. Граждане предпочитают брать «гектары» чтобы построить себе дом, для личного и сельского хозяйства, а также под туристические проекты.

Напомним, любой гражданин РФ с 1 февраля может получить в безвозмездное пользование земельный участок в ДФО. Согласно закону, участок предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении 5 лет участок можно арендовать или получить в собственность.