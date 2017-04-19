​Северная Корея решает проблемы нехватки продовольствия 18:44, 19 апреля ​Северная Корея решает проблемы нехватки продовольствия (Эксклюзив)
Как в будущем должна выглядеть столица Приморья?  18:08, 19 апреля Как в будущем должна выглядеть столица Приморья? 
Молодой человек спрыгнул с Золотого моста и остался жив 17:47, 19 апреля Молодой человек спрыгнул с Золотого моста и остался жив
Новостная лента
Апрель, 19 среда
18:55
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
18:55
Политолог: Назначение Межонова - явный прокол губернатора Эксклюзив
18:44
​Северная Корея решает проблемы нехватки продовольствия Эксклюзив
18:21
Хорошая песня – залог прекрасного настроения
18:08
Как в будущем должна выглядеть столица Приморья? 
17:55
Сын депутата Госдумы РФ признался в хакерстве в США
17:52
Жительница Приморья променяла ребенка на алкоголь
17:47
Молодой человек спрыгнул с Золотого моста и остался жив
17:46
Дожди в Приморье будут продолжаться до конца недели
17:40
​Митя Фомин отметил красоту владивостокских девушек Фото
17:39
Во Владивостоке поймали корейца с крупной контрабандой мускуса
17:32
Топ состоятельных супругов депутатов Приморья Эксклюзив
17:26
Классическая музыка поможет разобраться в себе
17:23
Мозг связан с местами человека, - ученые
17:18
Большая часть россиян не хотят заводить карту «Мир»
17:01
На Камчатке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
16:52
В Приморье выросло количество уничтоженных продуктов питания
16:45
Житель Подмосковья может сесть за икру в Приморье
16:34
Фестиваль Приморской лиги КВН прошел во Владивостоке Фото
16:21
Клиент сауны под «кайфом» лишился денег в Приморье
16:12
Прокладка газопровода от Владивостока на юг Корейского полуострова под вопросом Эксклюзив
16:04
Селян в Приморье накажут за торговлю опасной продукцией
15:58
Выставка советского дизайна открылась в ЦСИ «Заря» Фото
15:56
Сдача норм комплекса ГТО с 19 и 20 апреля переносится на следующую неделю
15:49
Находящийся в розыске житель Владивостока задержан на Камчатке
15:38
Дрессировщик изнасиловал свою малолетнюю соседку во Владивостоке
15:21
​Политолог: Было бы неправильно, если к управлению Владивостоком пришел бы человек «извне» Эксклюзив
15:10
«Ростелеком» провел мастер-класс по профессиональному мастерству для ребят ВДЦ «Океан»
15:08
Еще семь тысяч устройств «ЭРА-ГЛОНАСС» прибудет в Приморье
14:54
Участники Великой Отечественной войны получат подарки в преддверии Дня Победы
14:43
Реальные доходы россиян упали в I квартале 2017 года
14:35
​Эксперт: Губернатор Приморья попал в дурацкую ситуацию Эксклюзив
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4117 (56) от 19 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
«Дачный бум» входит в моду
Любви и ревности даже морские котики покорны
Вход на кладбища закрыт. Временно
Ночь – отличное время для чтения
Пишите письма иероглифами. Или кириллицей
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Политика и экономика

Топ состоятельных супругов депутатов Приморья

Кто держит парламентские семьи "на плаву"?
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Депутаты Законодательного Собрания Приморья раскрыли сведения о своих доходах и собственности за 2016 год: декларации "слуг народа", их супругов и детей опубликованы на сайте краевого парламента, сообщает корреспондент РИА VladNews. Сегодня мы публикуем топ состоятельных жен и мужей "бедных" депутатов Заксобрания края.

Состоятельные супруги

Бедность, благодаря заработку состоятельных супругов, не грозит многим депутатам. Так, Юлия Толмачева заработала за год 1,29 миллиона рублей; но семью в 2016 году неплохо поддержал ее супруг, заработавший 27,75 миллиона. Жена Ефима Звеняцкого внесла в семейный бюджет 5,35 миллиона рублей, дополнив заработанные мужем 6,17 миллиона. Вторая половина Игоря Чемериса тоже смогла помочь семье и внесла свои 3,08 миллиона рублей (в добавление к заработку мужа в 9,24 миллиона). Стоит отметить, что супруга депутата Евгения Ткаченко внесла в семью 4,8 миллиона рублей, что дополнило заработанные ее мужем 26,14 миллиона рублей.

Недвижимость недепутатская

В связи с тем, что декларации, опубликованные в открытом доступе, касаются доходов и недвижимости не только народных избранников. но и их супругов, порой складывается практически комедийная картина: парламентарии, которые в подавляющем большинстве зарабатывают больше своих вторых половин, официально недвижимостью могут и не владеть вовсе.

Такие "проблемы", например, у Сергея Кузьменко (у его жены есть и два земельных участка, и дом, и часть другого дома, и квартира), у Вячеслава Дрожжина (собственность есть и у его жены, и у дочери - но не у него), у Владимира Гришукова (его жена - владелица единственной в семье квартиры) и Александра Тютерева (его супруга владеет земельным участком и домом).

А вот отсутствие недвижимости у Валерия Кана компенсируется тем, что жилищный вопрос решен у его сыновей: оба имеют по квартире.

Справедливости ради необходимо отметить, что во многих случаях как депутаты ЗС ПК, так и их вторые половины владеют весьма небольшими долями: 1/12, 68/1000 и так далее. К примеру - супруга Вячеслава Дрожжина имеет долю в доме, которая фактически меньше двух квадратных метров. Для чего нужна такая собственность, история умалчивает, но факт остается фактом: владение мини-долями земли и недвижимости - это массовое явление в парламентской среде.

Кто больше?

Конечно, не у всех приморских парламентариев столь печальна ситуация с собственностью на фоне супругов. Но есть здесь и те, кто вроде и имеет кое-что, однако все-таки меньше, чем муж/жена.

Так, получивший "бронзу" в топе самых "богатых" приморских парламентариев Евгений Ткаченко (заработал в 2016 году 26,14 миллиона рублей) и кстати, обогнавший своих коллег по количеству тяжелой техники (более 30 грузовиков и 20 прицепов), имеет маленький домик в 38 кв.м., квартиру в 409 кв.м. и нежилое здание площадью 715 кв.м. А его супруга (годовой доход - 4,8 миллиона рублей) имеет 2 земельных участка, дом чуть больше 200 кв.м. и целый комплекс специализированных нежилых построек, включая автозаправочную станцию.

Условно третье место рейтинга можно было бы дать Сергею Ищенко - точнее, его жене, недвижимость которой на фоне супруга выглядит впечатляюще. Муж в семье имеет доход 1,452 миллиона рублей, а в качестве собственности земельный участок, жилой дом и резиновую моторную лодку. А вот супруга, которая имеет годовой доход в 555 тысяч рублей, владеет и долями в земельных участках, и гаражом в 125 кв.м., и нежилым летним домом в 161 кв.м., и долями в  собственности на 5 нежилых зданий - а кроме того 4 грузовиками и 3 автоприцепами.

На втором месте - жена Геннадия Лазарева, которая при годовом доходе в без малого 347 тысяч рублей владеет автомобилями Lexus и Land Cruiser, а также прогулочным катером "Улисс", не говоря о четырех квартирах, комплексе хозпостроек (как то оранжерея на 176 кв.м. и площадка для игры в бадминтон на 360 кв.м.) и доли в земельном участке. А вот у ее мужа-парламентария нет машин, а есть только квартира и доля еще в одной - при годовом доходе в 7 миллионов рублей.

Но самым "золотым" супругом можно признать мужа Юлии Толмачевой, который (как ранее писало РИА VladNews) владеет тридцатью земельными участками и за год заработал более 27 миллионов рублей - однако при этом довольствуется микроавтобусом Mitsubishi Delica, а также имеет катер REGAL 3360. Сама Толмачева за год заработала почти 1,3 миллиона рублей и имеет один земельный участок и автомобили Toyota Lexus GX460 и Toyota Land Cruiser Prado.

Читать также:

Приморские депутаты рассекретили дома и автомобили

comments powered by Disqus
Похожие новости
Прокладка газопровода от Владивостока на юг Корейского полуострова под вопросом
16:12, 19 апреля 2017 Прокладка газопровода от Владивостока на юг Корейского полуострова под вопросом

Вкладывать деньги в строительство трубопровода без основательных гарантий Москва не будет

​Политолог: Было бы неправильно, если к управлению Владивостоком пришел бы человек «извне»
15:21, 19 апреля 2017 ​Политолог: Было бы неправильно, если к управлению Владивостоком пришел бы человек «извне»

Громкое назначение обсуждают во Владивостоке

Дальний Восток предпринимает меры по противодействию военной угрозе
13:12, 19 апреля 2017 Дальний Восток предпринимает меры по противодействию военной угрозе

США разворачивают тихоокеанскую противоракетную оборону

Укрепление «коллективного Пушкарева»
12:30, 19 апреля 2017 Укрепление «коллективного Пушкарева»

​Громкое назначение обсуждают во Владивостоке

В Приморье «заходит» крупный вьетнамский бизнес
10:32, 19 апреля 2017 В Приморье «заходит» крупный вьетнамский бизнес

Корпорация TH True Milk ищет площадку для инвестпроекта

Российская часть Азиатского энергетического кольца потребует около 30 миллиардов долларов
09:42, 19 апреля 2017 Российская часть Азиатского энергетического кольца потребует около 30 миллиардов долларов

Вложения инвесторов могут окупиться за несколько лет

Дальневосточные ТОР могут расширить
09:15, 19 апреля 2017 Дальневосточные ТОР могут расширить

О планах рассказал замглавы Минвостокразвития Павел Волков