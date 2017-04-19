Топ состоятельных супругов депутатов Приморья

Кто держит парламентские семьи "на плаву"?

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Депутаты Законодательного Собрания Приморья раскрыли сведения о своих доходах и собственности за 2016 год: декларации "слуг народа", их супругов и детей опубликованы на сайте краевого парламента, сообщает корреспондент РИА VladNews. Сегодня мы публикуем топ состоятельных жен и мужей "бедных" депутатов Заксобрания края.

Состоятельные супруги

Бедность, благодаря заработку состоятельных супругов, не грозит многим депутатам. Так, Юлия Толмачева заработала за год 1,29 миллиона рублей; но семью в 2016 году неплохо поддержал ее супруг, заработавший 27,75 миллиона. Жена Ефима Звеняцкого внесла в семейный бюджет 5,35 миллиона рублей, дополнив заработанные мужем 6,17 миллиона. Вторая половина Игоря Чемериса тоже смогла помочь семье и внесла свои 3,08 миллиона рублей (в добавление к заработку мужа в 9,24 миллиона). Стоит отметить, что супруга депутата Евгения Ткаченко внесла в семью 4,8 миллиона рублей, что дополнило заработанные ее мужем 26,14 миллиона рублей.

Недвижимость недепутатская

В связи с тем, что декларации, опубликованные в открытом доступе, касаются доходов и недвижимости не только народных избранников. но и их супругов, порой складывается практически комедийная картина: парламентарии, которые в подавляющем большинстве зарабатывают больше своих вторых половин, официально недвижимостью могут и не владеть вовсе.

Такие "проблемы", например, у Сергея Кузьменко (у его жены есть и два земельных участка, и дом, и часть другого дома, и квартира), у Вячеслава Дрожжина (собственность есть и у его жены, и у дочери - но не у него), у Владимира Гришукова (его жена - владелица единственной в семье квартиры) и Александра Тютерева (его супруга владеет земельным участком и домом).

А вот отсутствие недвижимости у Валерия Кана компенсируется тем, что жилищный вопрос решен у его сыновей: оба имеют по квартире.

Справедливости ради необходимо отметить, что во многих случаях как депутаты ЗС ПК, так и их вторые половины владеют весьма небольшими долями: 1/12, 68/1000 и так далее. К примеру - супруга Вячеслава Дрожжина имеет долю в доме, которая фактически меньше двух квадратных метров. Для чего нужна такая собственность, история умалчивает, но факт остается фактом: владение мини-долями земли и недвижимости - это массовое явление в парламентской среде.

Кто больше?

Конечно, не у всех приморских парламентариев столь печальна ситуация с собственностью на фоне супругов. Но есть здесь и те, кто вроде и имеет кое-что, однако все-таки меньше, чем муж/жена.

Так, получивший "бронзу" в топе самых "богатых" приморских парламентариев Евгений Ткаченко (заработал в 2016 году 26,14 миллиона рублей) и кстати, обогнавший своих коллег по количеству тяжелой техники (более 30 грузовиков и 20 прицепов), имеет маленький домик в 38 кв.м., квартиру в 409 кв.м. и нежилое здание площадью 715 кв.м. А его супруга (годовой доход - 4,8 миллиона рублей) имеет 2 земельных участка, дом чуть больше 200 кв.м. и целый комплекс специализированных нежилых построек, включая автозаправочную станцию.

Условно третье место рейтинга можно было бы дать Сергею Ищенко - точнее, его жене, недвижимость которой на фоне супруга выглядит впечатляюще. Муж в семье имеет доход 1,452 миллиона рублей, а в качестве собственности земельный участок, жилой дом и резиновую моторную лодку. А вот супруга, которая имеет годовой доход в 555 тысяч рублей, владеет и долями в земельных участках, и гаражом в 125 кв.м., и нежилым летним домом в 161 кв.м., и долями в собственности на 5 нежилых зданий - а кроме того 4 грузовиками и 3 автоприцепами.

На втором месте - жена Геннадия Лазарева, которая при годовом доходе в без малого 347 тысяч рублей владеет автомобилями Lexus и Land Cruiser, а также прогулочным катером "Улисс", не говоря о четырех квартирах, комплексе хозпостроек (как то оранжерея на 176 кв.м. и площадка для игры в бадминтон на 360 кв.м.) и доли в земельном участке. А вот у ее мужа-парламентария нет машин, а есть только квартира и доля еще в одной - при годовом доходе в 7 миллионов рублей.

Но самым "золотым" супругом можно признать мужа Юлии Толмачевой, который (как ранее писало РИА VladNews) владеет тридцатью земельными участками и за год заработал более 27 миллионов рублей - однако при этом довольствуется микроавтобусом Mitsubishi Delica, а также имеет катер REGAL 3360. Сама Толмачева за год заработала почти 1,3 миллиона рублей и имеет один земельный участок и автомобили Toyota Lexus GX460 и Toyota Land Cruiser Prado.

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