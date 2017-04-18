Приморские депутаты рассекретили дома и автомобили

Автопарки, недвижимость за границей и школьные здания - кто на что накопил

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

Депутаты Законодательного Собрания Приморья раскрыли сведения о своих доходах и собственности за 2016 год: декларации "слуг народа", их супругов и детей опубликованы на сайте краевого парламента, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Самые "богатые" и самые "бедные"

Так, по официально заявленным краевыми парламентариями данным, самым "богатым" оказался трудящийся на освобожденной основе председатель комитета по бюджетно-налоговой политике Галуст Ахоян: его доход за 2016 год составил 72,48 миллиона рублей (его доход упал: в 2015 году он составлял 3,13 миллиарда).

В целом, вся пятерка лидеров по доходам в краевом Законодательном Собрании - это представители партии "Единая Россия". В денежный топ приморского парламента вошли Константин Богданенко с доходом в 36,94 миллиона рублей, Евгений Ткаченко с доходом 26,14 миллиона, Виктор Милуш (19,99 миллиона рублей) и Игорь Шауфлер с 15,87 миллиона рублей дохода.

А вот наименьший доход показал представитель КПРФ Артавазд Оганесян, который отчитался о 68 тысячах рублей дохода. В топ минимальных заработков ЗС ПК вошли также представитель ЛДПР Андрей Андрейченко (369 тысяч рублей), челн "Единой России" Джони Авдои, (409,9 тысяч рублей), покинувший КПРФ ради партии власти Олег Вельгодский (459 тысяч рублей) и депутат от ЛДПР Александр Петухов с доходом в 482 тысячи рублей.

Видные землевладельцы

Самые многочисленные земельные угодья, как оказалось, принадлежат семье Юлии Толмачевой: во владении супругов - 31 земельный участок (почти все они площадью 25 соток; и только один участок зарегистрирован на депутата, остальные 30 - на ее мужа; еще 19 земельных участков такой же площади находятся в пользовании супруга Юлии Толмачевой).

Серьезно отстают по любви к земле от супругов Толмачевых депутаты Эдуард Цой с его 19 участками (от 30,7 квадратных метров до 600 300 квадратных метров), Игорь Шауфлер с 15 участками в собственности (площадью от 398 до 8 тысяч квадратных метров), а также Ефим Звеняцкий с женой - в их собственности 6 земельных участков площадью от 600 до 1,4 тысячи квадратных метров.

Нестандартная недвижимость

В декларациях только двое приморских парламентариев указали недвижимость за границей. В обоих случаях заграничное жилье принадлежит супругам депутатов. Так, жене Юрия Корсакова принадлежат апартаменты в Болгарии площадью 25,7 квадратного метра, а мужу Юлии Толмачевой - квартира в Таиланде площадью 67,8 квадратного метра.

Игорь Шауфлер среди прочего в разделе недвижимости задекларировал два здания школ площадью 250,9 и 646,5 квадратных метра, а также 421,5 метра железнодорожного пути.

А вот у Константина Богданенко, занявшего второе место среди коллег по размеру доходов, как оказалось, недвижимости в собственности нет вовсе. Кроме того, недвижимости нет ни у двух его сыновей, ни у дочери.

Заядлые автолюбители

Как оказалось, многие приморские депутаты любят технику. Всех "обогнал" Евгений Ткаченко, который задекларировал больше трех десятков грузовиков и 20 прицепов, полуприцепов и цистерн. Легковое авто в его семье есть только у жены, владеющей Mercedes-Benz CLS 400. Кроме того, большая привязанность к тяжелой технике есть и у Алексея Козицкого, который имеет только одну "легковушку" - Toyota Land Cruiser, но зато множество грузовиков, в том числе два «Урала» и автокран Hino FR.

Есть среди депутатов ЗС ПК и владельцы целых автопарков легковых автомобилей. Так, Евгений Зотов из ЛДПР имеет Toyota Crown, Toyota Land Cruiser, Toyota Tundra и Toyota Wich; Галуст Ахоян - владельцем сразу трех авто одной марки: Lexus GX 460, GX 570 и GX 350; у Константина Богданенко есть "легковушки" Audi Quattro RS4, Volkswagen Golf, Mazda RX-7, пикап Toyota Tundra и два мотоцикла BMW.