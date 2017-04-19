​Эксперт: Губернатор Приморья попал в дурацкую ситуацию

Андрей Калачинский прокомментировал громкое назначение в администрации

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Назначение Константина Межонова исполняющим обязанности главы Владивостока стало неожиданностью для многих жителей приморской столицы.

Политический обозреватель Андрей Калачинский высказал РИА VladNews свое мнение по поводу кадровых перестановок в мэрии.

"Губернатор попал в дурацкую ситуацию, обещал Брика, но не смог провести, - отметил журналист. - А губернатор не имеет права не держать обещания, иначе с ним вообще считаться не будут. Поэтому сейчас вопрос, чем он ответит? ...Приход Межонова в администрацию города лично меня обрадовал. Он - с большим политическим опытом и хорошей репутацией человека порядочного, спокойного, понимающего правила игры и при этом сохраняющего свои принципы. Мэрия Владивостока с его приходом укрепилась. Я надеюсь, что политический вес Межонова повлияет на стабилизацию настроений в администрации среди сотрудников. Возможно такая ситуация сохранится вплоть до избрания-утверждения нового главы города после выборов нового состава городской думы. А, может быть, что и новым главой станет человек, не зависимый от администрации края. Это будет еще больший сюрприз".

Напомним, 14 апреля Константин Межонов был назначен заместителем главы администрации Владивостока. Ранее администрация края анонсировала назначение на освободившееся во владивостокском муниципалитете место Андрея Брика, длительное время проработавшего директором приморского филиала ФГУП "Почта Россия".

С назначением Межонова поздравил временно отстраненный от должности глава города Игорь Пушкарев.