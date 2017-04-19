Политолог: Кресло и.о. главы Владивостока - не предмет политического торга

​Громкое назначение обсуждают во Владивостоке

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Назначение Константина Межонова исполняющим обязанности главы Владивостока стало неожиданностью для многих жителей приморской столицы.

Политолог Павел Наливайко прокомментировал РИА VladNews громкое назначение.

"Назначение Константина Межонова на должность исполняющего обязанности главы города – грамотный тактический ход, - отметил политолог. - Во-первых, нужно отметить его профессиональный бэкграунд. Он уже работал на должности заместителя главы Владивостока, возглавлял партию «Справедливая Россия», а также получил опыт законотворческой деятельности будучи депутатом Законодательного Собрания Приморского края. Всё это позволяет ему сразу приступить к работе без так называемого «медового месяца», когда назначенный руководитель тратит время на ознакомление с механизмом работы органа власти и общей повесткой.

Во-вторых, Межонов имеет определённую поддержку и процент узнаваемости во Владивостоке, что очень важно в столь непростой период для администрации Владивостока. Дело в том, что за счёт собственного имиджа ему удастся не только не растерять поддержку сторонников Игоря Пушкарёва, но и не дать поводов для разжигания социального недовольства, как это могло быть в случае с посторонним человеком. В этом контексте многие не акцентируют внимание и на приближении выборов в Думу Владивостока и Президента РФ, но это важные события, где все заинтересованы в высоких результатах. Даже если региональные власти остались не совсем довольны приходом Межонова на этот пост, понимание общих целей могло бы привести к временному тактическому альянсу.

И наконец, в-третьих, этим назначением нынешняя команда администрации дала понять, что настроена исключительно на эффективность и не заинтересована в том, чтобы кресло исполняющего обязанности главы было предметом политического торга. Учитывая эти моменты, сейчас мы наблюдаем положительные оценки Константина Межонова со стороны экспертного сообщества, что тоже немаловажно. На мой взгляд, его кандидатура является наиболее оптимальной для должности исполняющего обязанности главы Владивостока на переходный период, т.е. до завершения полномочий временно отстраненного от своих полномочий Игоря Пушкарёва".

Напомним, 14 апреля Константин Межонов был назначен заместителем главы администрации Владивостока. Ранее администрация края анонсировала назначение на освободившееся во владивостокском муниципалитете место Андрея Брика, длительное время проработавшего директором приморского филиала ФГУП "Почта Россия".

С назначением Межонова поздравил временно отстраненный от должности глава города Игорь Пушкарев.