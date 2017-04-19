Депутат: Межонова звали в Москву, но он отказался

Нынешний ио главы Владивостока был автором десятков краевых законопроектов

Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Назначение Константина Межонова исполняющим обязанности главы Владивостока стало неожиданностью для многих жителей приморской столицы.

Депутат Думы Владивостока Сергей Ковалев в беседе с корреспондентом РИА VladNews прокомментировал громкое назначение:

"Для меня это тоже стало неожиданностью. Я обо всем узнал из СМИ и еще не успел поздравить Константина Анатольевича с назначением. Знаю его еще по совместной работе, когда он был руководителем регионального отделения партии "Справедливая Россия". Он очень порядочный человек, грамотный управленец, отдавший годы своей жизни не только политике, но и образованию - причем, образованию прежде всего.

После того, как он был очень странным образом смещен с должности руководителя регионального отделения "Справедливой России", мы с Константином Анатольевичем разговаривали о том, как он планирует продолжать свою политическую работу. Насколько я знаю, у него были предложения из Москвы. Но там у него нет ни жилья, ни семьи. Он долго думал над этим предложением - но в итоге отказался.

Профессионализм Межонова не вызывает у меня никаких сомнений. То, что он вернулся на муниципальную службу, я уверен, значит, что он имеет помыслы заняться конкретной работой. Мне кажется, это не политическая составляющая.

В свое время среди партийцев ходили слухи, что губернатор края Владимир Миклушевский приглашал Межонова на курирование образования в администрации Приморского края. Но Константин Межонов был вынужден отказаться, так как являлся лидером оппозиционной партии. Он очень переживал, что такое назначение дискредетирует губернатора.

Думаю, что Константином Межоновым движет постоянное желание решать конкретные проблемы. Деятельность его в Законодательном Собрании Приморья была активной: это человек, который был автором более 20 законопроектов. Не все из них были приняты, но многие стали краевыми законами".

Напомним, 14 апреля Константин Межонов был назначен заместителем главы администрации Владивостока. Ранее администрация края анонсировала назначение на освободившееся во владивостокском муниципалитете место Андрея Брика, длительное время проработавшего директором приморского филиала ФГУП "Почта Россия".

С назначением Межонова поздравил временно отстраненный от должности глава города Игорь Пушкарев.

Справка РИА VladNews:

Константин Межонов родился 9 ноября 1961 года в городе Слободской Кировской области.

Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "физика".

1983-1990 - преподаватель школы №8 города Дальнегорска;

1990-1998 - заведующий ГОРУНО города Дальнегорска;

1998-2006 - глава департамента образования и науки Приморского края, проректор ВГУЭС по довузовскому образованию.

Занимал пост заместителя главы администрации г. Владивостока по вопросам образования.

Декабрь 2011 года - избран депутатом Законодательного Собрания края от партии "Справедливая Россия" пятого созыва.

С 14 апреля 2017 года - замглавы администрации Владивостока по вопросам международных отношений, туризма, наружной рекламы и информации.

Необходимо отметить, что на данный момент Константин Межонов не входит в состав ни одной политической партии