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Владимир Беспалов: Я рад за Межонова, он профессионал

Приморский депутат прокомментировал неожиданное назначение в администрации Владивостока
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Назначение Константина Межонова исполняющим обязанности главы Владивостока стало неожиданностью для многих жителей приморской столицы.

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Владимир Беспалов в беседе с корреспондентом РИА VladNews прокомментировал громкое назначение:

"Я рад за старого товарища по Законодательному Собранию. Знаком с Константином Межоновым уже более 20 лет. Уже будучи главой Арсеньева, с 1999 по 2006 год, я сталкивался с Межоновым, который сначала работал в Дальнегорске, а затем во Владивостоке, возглавлял департамента образования и науки края.

В период, когда Межонов возглавлял департамента образования и науки,тот работал, как слаженный механизм: принимались новые кадры, менялись учебники.

Константин Межонов - это профессионал, человек, который четко отслеживал ситуации, связанные с детством, материнством, наукой, социальной сферой. Он всегда выносил на обсуждение острые и важные вопросы. Так, он поднял вопрос о питании в начальной школе, мы рассмотрели его и теперь финансируется питание детей в 1-4 классах. Также он поднимал вопрос о сохранении малых школ на селе. Мы посетили 1,5 десятка школ на севере Приморья, все они уже были назначены на укрупнение. Но мы все же смогли сохранить 10 школ из 14. 

Все поднятые вопросы он отстаивает доказательно, с документами на руках.

Долгое время Константин Межонов возглавлял Приморское отделение "Справедливой России". В его время это была интересная партия.

Я рад, что такой умный, профессиональный и относительно молодой человек востребован на должности исполняющего обязанности главы Владивостока. В общем, я рад за коллегу".

Напомним, 14 апреля Константин Межонов был назначен заместителем главы администрации Владивостока. Ранее администрация края анонсировала назначение на освободившееся во владивостокском муниципалитете место Андрея Брика, длительное время проработавшего директором приморского филиала ФГУП "Почта Россия".

С назначением Межонова поздравил временно отстраненный от должности глава города Игорь Пушкарев.

Справка РИА VladNews:

Константин Межонов родился 9 ноября 1961 года в городе Слободской Кировской области.

Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности "физика".

1983-1990 - преподаватель школы №8 города Дальнегорска;

1990-1998 - заведующий ГОРУНО города Дальнегорска;

1998-2006 - глава департамента образования и науки Приморского края, проректор ВГУЭС по довузовскому образованию.

Занимал пост заместителя главы администрации г. Владивостока по вопросам образования.

Декабрь 2011 года - избран депутатом Законодательного Собрания края от партии "Справедливая Россия" пятого созыва.

С 14 апреля 2017 года - замглавы администрации Владивостока по вопросам международных отношений, туризма, наружной рекламы и информации.

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