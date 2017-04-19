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Политика и экономика

Российская часть Азиатского энергетического кольца потребует около 30 миллиардов долларов

Вложения инвесторов могут окупиться за несколько лет
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

Российская часть Азиатского энергетического кольца Россия–Япония–Корея–Китай потребует инвестиций в размере порядка 30 миллиардов долларов. При этом ежегодная прибыль компаний-инвесторов может составить от 3 до 7 миллиардов долларов. Об этом заявил первый замглавы Минвостокразвития Александр Осипов на международной конференции «Интеграция энергосистем на Евро-азиатском пространстве: перспективы развития Глобального энергетического объединения и создания Экономического пояса Шелкового пути», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостока.

«Макрорегион является одним из тех, где наблюдается рост потребления электрической энергии. Это ключевая предпосылка для того, чтобы мы осуществляли шаги по глобальной энергетической интеграции», – сказал Осипов, отметив, что РФ как участник этой инициативы обладает рядом неоспоримых преимуществ и предпосылок. – «Немаловажным является в первую очередь обеспеченность российского макрорегиона практически всеми энергоресурсами. Это солнце, ветер, уголь, газ, гидроэлектроэнергия. Помимо этого, выгодное расположение Дальнего Востока позволяет доставить электрическую энергию практически во все крупные центры потребления электрической энергии как воздушными линиями, так и подводными кабелями. Разработки и обоснования, проведенные Минвостокразвития России, Министерством энергетики России, а также энергокомпаниями, подтверждают возможность создания на первом этапе до 10 ГВт генерационных мощностей. Эта электрическая энергия может быть передана в Японию, Китай, Южную Корею и другие страны. Крупные центры потребления могут быть обеспечены электроэнергией со значительным снижением ее цены».

Исследования перспектив электроэнергетической кооперации стран Северо-Восточной Азии проводятся специалистами из России, Южной Кореи, Японии, КНР в течение ряда лет. С 2015 года данную тему активно развивает и Китай в рамках инициативы Глобальной Энергетической Интеграции (Global Energy Interconnection, GEI) на базе экологически чистой зеленой энергии, озвученной Президентом КНР Си Цзиньпином на Генеральной Ассамблее ООН. На втором Восточном экономическом форуме в сентябре 2016 года президент России Владимир Путин поддержал энергетическую интеграцию России со странами Северо-Восточной и Восточной Азии, выделив создание надежной энергетической инфраструктуры как один из важнейших глобальных проектов:

«Поддерживаем инициативу компаний России, Японии, Республики Корея и Китая по созданию энергетического суперкольца, которое свяжет наши страны. Для более быстрой, динамичной реализации этого проекта предлагаем сформировать межправительственную рабочую группу. При этом хочу подчеркнуть, что Россия готова предоставить нашим партнёрам конкурентную в АТР цену на электроэнергию и зафиксировать её на долгосрочный период», - заявил Владимир Путин во Владивостоке.

Отметим, что в настоящее время Япония занимает седьмое место по уровню цен на электроэнергию. Средние потребительские цены на электроэнергию в Стране восходящего солнца значительно превышают цены в странах Северо-Восточной Азии и в России: они в 4 раза выше, чем в ДФО.

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