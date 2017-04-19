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Политика и экономика

Дальневосточные ТОР могут расширить

О планах рассказал замглавы Минвостокразвития Павел Волков
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 19 апреля , РИА Vladnews.

В территории опережающего развития могут войти акватории водоемов. Об этом заявил замглавы Минвостокразвития Павел Волков в ходе круглого стола в Госдуме 18 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Минвостокразвития России занимается законодательным обеспечением развития макрорегиона на протяжении последних лет. В ближайшее время мы будем расширять закон о территориях опережающего развития. Самые значительные изменения связаны с возможностью включения в ТОР зон акваторий водоемов. Это изменение даст новый стимул для развития рыбоводства и аквакультуры», - сказал Волков.

Он сообщил о предложении министерства об отмене НДС на перевозку грузов и багажа по маршрутам, одной из точек которых являются территории ДФО:

«Это никоим образом не связано с повышением или понижением цен на билеты. Данный механизм нацелен на повышение конкурентоспособности Дальнего Востока, развитие бизнеса и малой авиации в макрорегионе», - подчеркнул замминистра.

В рамках поручения президента России Владимира Путина Минвосток рассматривает вопрос о расширении действия режима Свободного порта Владивосток на отдельные муниципальные районы Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской области. Планируется, что эти предложения скоро будут внесены в Госдуму. Кроме того, в ближайшем будущем в Думу будут внесены и поправки в закон о «дальневосточном гектаре».

Павел Волков рассказал, что совместно с депутатским корпусом были разработаны и приняты законы о ТОР, СП Владивосток, утверждено снижение энерготарифов для бизнеса в ДФО. Совместно с Минсельхозом были приняты поправки в закон о рыболовстве, согласно которым был введен новый механизм развития отрасли - квоты на вылов рыбных ресурсов в обмен на инвестиции.

Как отметил в рамках «правительственного часа» в Госдуме глава Минвостока Александр Галушка, 2016 год стал годом беспрецедентного внимания законодательной власти к развитию ДФО:

«В прошлом году вместе с вами – депутатами мы приняли семь федеральных законов, которые прямо направлены на подъем и опережающее развитие нашего Дальнего Востока. Отмечу, что такого законотворческого внимания к нашему Дальнему Востоку еще не было никогда. Причём речь идёт не о каких-то проходных технических законах, а о тех законах, которые отвечают на актуальные нужды и развитие Дальнего Востока, и о необходимости принятия которых речь шла десятилетиями. Благодаря этим законам, мы бесплатно даём людям землю на Дальнем Востоке, инвесторам даём налоговые льготы, экономике - дешёвую электроэнергию и связываем наш богатейший биоресурсный потенциал, который есть на Дальнем Востоке, с развитием рыбопереработки и судостроения», - подчеркивал министр.

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