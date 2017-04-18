Приморские кудоисты завоевали на чемпионате России 14 медалей

Руководитель федерации кудо ДВФО поздравил с высокими достижениями спортсменов и тренеров

Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

На минувшей неделе в Москве завершился чемпионат России по восточному боевому единоборству кудо, в котором приняли участие спортсмены от 12 до 17 лет, прошедшие предварительный отбор на соревнованиях в своих федеральных округах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Дальний Восток представляли победители и призеры окружного чемпионата из Приморского края. Несмотря на острую конкуренцию, приморцы смогли показать все свое мастерство и волю к победе, завоевав по итогам соревнований четыре золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали. Кудоисты из Владивостока принесли в копилку сборной девять медалей.

Руководитель федерации кудо ДВФО Александр Ясин поздравил с высокими достижениями спортсменов и тренеров.

«На протяжении ряда лет дальневосточные кудоисты являются лидерами в стране как среди взрослых спортсменов, так и среди юношей и юниоров. Это большой труд всей федерации, тренеров и, конечно же, самих ребят. Нашим прославленным чемпионам мира подрастает достойная смена, которой мы по праву гордимся», - подчеркнул Александр Ясин.