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Спорт

Владивосток готовится стать беговой столицей России

Тренировки проходят каждую субботу
Фото: Сергей Белобров Фото: Сергей Белобров
Владивосток, вторник, 18 апреля , РИА Vladnews.

В субботу, 15 апреля, на пляже МГУ прошла первая функциональная OUTDOOR-тренировка, посвященная подготовке к Всероссийскому «ЗаБегу» с синхронным стартом, который пройдет 21 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Тренировку провел инструктор фитнес-клуба «Геометрия фитнеса» Руслан Шакиров.

«Данная тренировка, как и любой другой силовой урок, направлена на развитие скорости, силы, ловкости, выносливости и немного на развитие гибкости. Формат урока от часа до полутора и включает много бега. Тренировки проходят каждую субботу абсолютно бесплатно. Порадовал тот факт, что на занятии присутствовало порядка 60 человек, девочек и мальчиков было примерно поровну. Владивосток, на мой взгляд, очень спортивный город. Люди большими компаниями, семьями приходят участвовать в различных спортивных мероприятиях, что опять же доказывает спортивность города».

Как известно, занятия спортом помогают нам прийти в хорошую форму, поднять себе настроение, а весной спортом заниматься еще комфортнее. Позволяет погода, а вечером можно увидеть красивейшие закаты, особенно во Владивостоке.

В тренировке могут принимать участие не только профессионалы, но и любители. По словам исполнительного директора бегового клуба «RunDnsRun» Ольги Гаевой возраст участников составил от 17 до 50 лет. Причем, присутствовали не только жители Владивостока.

«Очень приятно, что на тренировке мы увидели представителей разных возрастных категорий. Особенно нас порадовал тот факт, что присоединиться к нам решила девушка, которая только-только прилетела из Москвы, вышла побегать и наткнулась на нас. Ей очень понравилось, она хотела бы и дальше принимать участие в мероприятиях подобного рода. На самом деле, чтобы позаниматься с нами, не нужно быть специально подготовленным спортсменом. Новичок может спокойно прийти и, исходя из своих возможностей, делать упражнения, дозируя нагрузку сам. Чем больше новичков – тем лучше. Ведь люди приходят, пробуют, в большинстве случаев им нравится, и они продолжают заниматься спортом. Собственно для этого мы и проводим открытые тренировки, чтобы показать, что это возможно и доступно для всех! Что занятия спортом – это здорово!»

Приучать себя к здоровому образу жизни гораздо интереснее с семьей. Как, например, это делает Александр Ясаков вместе со своей супругой Оксаной:

«Если честно, принять участие в тренировке я решил из-за любопытства. Супруга занимается в спортклубе и для нее это, так сказать, обыденно. А мне стало интересно, что это за вид тренировки, смогу ли я пройти ее до конца. Безумно понравилось, очень интересный опыт и если будет позволять работа, то буду стараться посещать их регулярно. 21 мая мы с женой решили принять участие во Всероссийском полумарафоне, бежим 21 км. Хотим, чтобы нашими общими усилиями Владивосток получил титул беговой столицы России».

На OUTDOOR-тренировке также побывали организаторы «ЗаБега» и «Гонки Героев» Александр Лагоша и Елена Виноградова.

«Мы поддерживаем спорт. Бываем на разных городских мероприятиях. Эти выходные получились очень насыщенные. Организаторы позвали нас поучаствовать в этом мероприятии, мы с удовольствием приняли их приглашение. Во Владивостоке чувствуется настроение людей, видно, что с каждым годом город становится спортивнее, чаще встречаешь бегунов на школьных стадионах, на тропе здоровья. Бег – это просто, на него не надо тратить неподъемные суммы денег, достаточно лишь купить кроссовки и после тяжелого рабочего дня выйти на улицу и пробежаться, собраться с мыслями», - комментирует официальный представитель «Гонки Героев» в Приморском крае Александр Лагоша.

Напомним, что 21 мая во Владивостоке пройдет Всероссийский полумарафон с одновременным стартом, который состоится в 10 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Владивостоке.

«ЗаБег» докажет, что время и расстояние не имеют значения, когда речь заходит о десятках тысяч людей, объединенных любовью к спорту и стремлением к новым вершинам.

Всю дополнительную информацию по продукту можно найти на сайте забег.рф и в соцсетях проекта.

Источник: Виктория Шевцова
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