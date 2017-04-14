Во Владивостоке вновь срывают плакаты Пушкарева

Баннеры с обращением главы города провисели недолго

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке уже второй раз срывают плакаты временно отстраненного от должности главы Владивостока Игоря Пушкарева, сообщает РИА VladNews.

Напомним, ранее агентство сообщало, что сегодня утром, 14 апреля, жители Владивостока стали свидетелями появления на рекламных щитах необычного плаката с обращением от Игоря Пушкарева. Надпись гласила: "Прекратите угрожать моей семье". Отметим, что автор плакатов неизвестен. Это не первый случай появления подобных рекламных щитов. Накануне 8 марта во Владивостоке также появились плакаты на рекламных щитах с поздравлением Игоря Пушкарева.

На данный момент стало известно, что плакаты в районе остановки Катерная сорваны. Очевидец прислал на редакционный WhatsApp фото и видео со следующим текстом:

"Утром появились щиты, а после обеда уже люди стали звонить в рекламное агентство, представляться администрацией края и снимать поехали", - говорится в сообщении.

Напомним, Басманный районный суд Москвы 9 марта по ходатайству следствия временно отстранил Игоря Пушкарева от должности мэра приморской столицы. Ходатайство связано с предположением следствия о том, что Игорь Пушкарев может влиять на сотрудников администрации города. 10 апреля Московский городской суд не удовлетворил жалобу защиты о незаконном отстранении от должности главы.

Ранее 21 февраля Басманный суд продлил срок содержания под стражей Игорю Пушкареву до 30 мая 2017 года. 17 марта Мосгорсуд, рассмотрев апелляцию защиты, оставил это решение в силе.

А 29 марта Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы Владивостока. Игорю Пушкареву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

Глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.



