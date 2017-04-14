В «родительских» чатах Владивостока появилось сообщение о теракте на Пасху

Полиция информацию не подтвердила

Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Родители Владивостока вновь напуганы новым сообщением, которое начало распространяться по чатам, сообщает РИА VladNews.

По словам девушки в сообщении, информация поступила от сотрудников ФСБ, которые попросили в ближайшие выходные никуда не выходить и не посещать общественные места, где будут проходить празднования Пасхи.

-Необходимо обращать внимание на молодых людей возрастом от 23 до 27 лет, - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что в ближайшие выходные во Владивостоке готовится теракт.

- Молодой человек, который совершил теракт в Питере, был зарегистрировал во Владивостоке и работал в суши-баре, - рассказала девушка.

Однако в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку сообщили, что данное сообщение зарегистрировано не было.

Отметим, что в последние время жители Владивостока распространяют информацию в «родительских» чатах, которая не соответствует действительности, в результате чего появляется паника среди родителей.