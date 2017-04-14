​Жителя Владивостока наказали за митинг, на котором он не был 16:57, 14 апреля ​Жителя Владивостока наказали за митинг, на котором он не был (Эксклюзив)
Как живут пациенты психбольницы Владивостока? 16:23, 14 апреля Как живут пациенты психбольницы Владивостока? (Фото)
Политолог о войне США и КНДР: В Приморье может залететь случайная ракета 15:52, 14 апреля Политолог о войне США и КНДР: В Приморье может залететь случайная ракета (Эксклюзив)
Новостная лента
Апрель, 14 пятница
16:59
«Спасибо за победу» - конкурс чтецов от газеты «Владивосток» и РИА VladNews!
16:59
Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР? Эксклюзив
16:59
Мэр Владивостока: Прекратите угрожать моей семье Эксклюзив
16:57
​Жителя Владивостока наказали за митинг, на котором он не был Эксклюзив
16:56
Во Владивостоке выявляют несанкционированные парковки
16:44
Страстная пятница-2017: что можно и чего нельзя делать
16:36
Во Владивостоке пройдет очередной этап сдачи норм комплекса ГТО
16:24
Минимальная цена на водку поднимется до 205 рублей
16:23
Как живут пациенты психбольницы Владивостока? Фото
16:14
Школьники Владивостока побывали на необычной экскурсии Видео
16:09
В роддоме Владивостока накроют пасхальный стол
15:52
Политолог о войне США и КНДР: В Приморье может залететь случайная ракета Эксклюзив
15:50
16 лесных пожаров потушили в Приморье за сутки
15:41
В «родительских» чатах Владивостока появилось сообщение о теракте на Пасху Эксклюзив
15:38
Стартует прием заявок на участие в гребле на лодках класса «Дракон»
15:26
Сводный христианский хор выступит на сцене Приморской краевой филармонии
15:21
Уже завтра во Владивостоке пройдёт большой праздник «Дачный бум»!
15:17
Общегородская ярмарка продолжает работу на центральной площади Владивостока
15:14
В Приморье зарегистрировано более 30 пожаров
15:02
Футбольный клуб "Луч-Энергия" уже почти месяц не может заработать победные очки Видео
14:53
Регионам ДФО осталось полмесяца для составления планов развития
14:41
Жителей города в Приморье кормили просроченным мясом
14:32
Смартфоны негативно влияют на сон детей, - ученые
14:19
Репортаж с баскета «Спартак-Приморье»: без права на ошибку
14:16
Регионы ДФО получат деньги на привлечение специалистов из других регионов
14:08
Серийные мошенники орудовали в Приморье
13:51
Немецкие школьники выбрали Владивосток Видео
13:46
В Приморье мальчик написал предсмертную записку в школе - и ушел
13:40
Движение по Владивостоку ограничат Адреса
13:28
Российские военные корабли покинули Корею
13:23
Дальневосточный государственный институт искусств объявляет конкурс
13:17
В Находке сгорели гаражи
13:05
МФЦ Владивостока – лучший в России
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4115 (54) от 14 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Навигация стартовала по просьбе трудящихся
«Земля леопарда» в огне
Куличи освятили, людей – благословили
Пасха без большегрузов
За овощами, медом и саженцами – на центральную площадь Владивостока
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Актуальный комментарий

В «родительских» чатах Владивостока появилось сообщение о теракте на Пасху

Полиция информацию не подтвердила
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 14 апреля , РИА Vladnews.

Родители Владивостока вновь напуганы новым сообщением, которое начало распространяться по чатам, сообщает РИА VladNews.

По словам девушки в сообщении, информация поступила от сотрудников ФСБ, которые попросили в ближайшие выходные никуда не выходить и не посещать общественные места, где будут проходить празднования Пасхи.

-Необходимо обращать внимание на молодых людей возрастом от 23 до 27 лет, - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что в ближайшие выходные во Владивостоке готовится теракт.

- Молодой человек, который совершил теракт в Питере, был зарегистрировал во Владивостоке и работал в суши-баре, - рассказала девушка.

Однако в пресс-службе УМВД России по г. Владивостоку сообщили, что данное сообщение зарегистрировано не было.

Отметим, что в последние время жители Владивостока распространяют информацию в «родительских» чатах, которая не соответствует действительности, в результате чего появляется паника среди родителей.  

comments powered by Disqus
Похожие новости
Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР?
11:35, 14 апреля 2017 Пострадает ли Приморье от войны между США и КНДР?

Эксклюзивный комментарий эксперта

Бастрыкин предложил ввести досудебный арест счетов чиновников
01:04, 14 апреля 2017 Бастрыкин предложил ввести досудебный арест счетов чиновников

Сроком на 30 суток

Главврач психбольницы Владивостока прокомментировал самовольный уход пациента из учреждения
17:51, 13 апреля 2017 Главврач психбольницы Владивостока прокомментировал самовольный уход пациента из учреждения

Нет поводов для опасений

Правительство РФ не будет сносить «хрущевки» в регионах
16:53, 13 апреля 2017 Правительство РФ не будет сносить «хрущевки» в регионах

Опыт Москвы не будет применяться в субъектах федерации

Новое сообщение в социальных сетях пугает родителей Владивостока
10:52, 13 апреля 2017 Новое сообщение в социальных сетях пугает родителей Владивостока

В рассылке говорится о появлении подозрительного мужчины

Нужно ли приморцам носить с собой пистолет?
15:07, 11 апреля 2017 Нужно ли приморцам носить с собой пистолет?

Новые поправки внесены в федеральный закон

Слова «коньяк» и «стерлядь» оказались самыми сложными для россиян в «Тотальном диктанте»
12:32, 11 апреля 2017 Слова «коньяк» и «стерлядь» оказались самыми сложными для россиян в «Тотальном диктанте»

Об этом рассказала председатель экспертного совета акции Наталья Кошкарева