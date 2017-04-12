Приморский силач отбуксировал 12-тонный самолет

Иван Савкин поставил новый рекорд

Владивосток, среда, 12 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 12 апреля, в поселке Новонежино в честь праздника Дня космонавтики приморский силач Иван Савкин "взял на буксир" 12 тонный самолет Ан-2 и отбуксировал его на 3 м 57 см, сообщает РИА VladNews.

Стоит отметить, что выполнить поставленную задачу Ивану Савкину было нелегко. Накануне силач получил травму в результате падения - сильный ушиб лодыжки и растяжение связок колена. Однако приморскому богатырю удалось отбуксировать самолет на 3 м 57 см.

Так же попробовал свои силы в буксировке самолета депутат Думы г. Большой Камень Александр Андрюхин. Ему удалось сдвинуть 12-тонный Ан-2 на десять сантиметров!

Сам Александр занимается хоккеем, играет в команде ветеранов "Гранит", занимается в тренажерном зале и активно пропагандирует здоровый образ жизни.

Отметим, что 21-23 апреля в г. Большой Камень, по многочисленным просьбам жителей, планируется провести 1-й в крае непрофессиональный турнир по силовому экстриму среди молодежи Шкотовского района, городов Большой Камень, Фокино и Находка. Соревнования пройдут под девизом "Наш город - нам здесь жить!".