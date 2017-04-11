Тела попавших под лавину на Камчатке мальчика и мужчины обнаружены

Выясняются все обстоятельства произошедшего

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

На Камчатке, в районе вулкана Вилючинский, завершилась поисковая операция, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России. Тела пропавших мужчины и мальчика были обнаружены на глубине около 7-8 метров. Погибших накануне накрыла лавина в районе северного склона Вилючинского вулкана. Рядом был обнаружен снегоход погибших.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что на Камчатке два человека попали под лавину на вулкане. Информация о происшествии поступила от очевидцев 9 апреля. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято дальнейшее процессуальное решение. Всего в поисковых работах, которые велись в течение суток, было задействовано более 100 человек — спасателей и волонтеров, а также 36 единиц техники. К месту схода лавины также вылетал вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и оперативной группой Главного управления МЧС России по Камчатскому краю на борту.

За сутки спасателями и волонтерами с помощью специального оборудования было обследовано около 2000 квадратных метров.