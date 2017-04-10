На Камчатке два человека попали под лавину на вулкане

Идет переброска спасателей к месту происшествия

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

На Камчатке начата доследственная проверка по факту пропажи двух местных жителей в результате схода лавины с Вилючинского вулкана, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК региона. Заявление поступило в следственный отдел города Елизово.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято дальнейшее процессуальное решение.

Как пишет в понедельник сайт "Полуостров Камчатка", к подножию вулкана готовится вылететь вертолет МИ-8 МЧС России. Автоколонна спасателей на КАМАЗах, вахтовках, снегоболотоходах и снегоходах, которая выдвинулась на место происшествия вечером 9 апреля, сейчас находится в двух километрах от места схода лавины. Началась переброска спасателей к месту схода лавины на снегоходах.

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