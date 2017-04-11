В нескольких районах Приморья преобладает четвертый класс пожарной опасности леса

Классы пожароопасности

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

С ростом температур воздуха в Приморье растет коэффициент пожарной опасности лесов по территории края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примгидромет.

В период с 10 по 12 апреля в Пограничном, местами в Хасанском районах будет преобладать четвертый (высокий) класс пожарной опасности леса. На остальной территории отмечаются второй и третий классы.

Стоит отметить, что расчет пожароопасности производится по данным наблюдений метеостанций за температурой и влажностью воздуха, кроме того, учитываются данные о количестве выпавших осадков за прошедшие сутки. Пожарная опасность в лесах характеризуется комплексным метеорологическим показателем пожароопасности с 1 по 5 класс. Эти данные имеют огромное значение для профилактики и борьбы с лесными и торфяными пожарами.

Классы пожароопасности:

1 класс – пожароопасность отсутствует

2 класс – малая

3 класс – средняя

4 класс – высокая

5 класс – чрезвычайная

Ранее РИА VladNews сообщало, что за сутки площадь возгораний в Приморье составила 300 гектаров. В крае объявлен желтый уровень опасности из-за высокой пожароопасности. При тушении лесных пожаров задействовано более 200 человек и 46 единиц техники. Кроме того, продолжается тушение восьми пожаров в Пограничном, Пожарском, Надеждинском, Ханкайском, Чугуевском районах и Уссурийском городском округе на площади около 100 гектаров, большинство возгораний локализованы.

