За сутки площадь возгораний в Приморье составила 300 гектаров

Задействовано более 200 человек

Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Десять лесных пожаров потушено в Приморье за минувшие сутки в восьми муниципалитетах, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Площадь возгораний составила почти 300 гектаров.

При тушении лесных пожаров задействовано более 200 человек и 46 единиц техники. Кроме того, продолжается тушение восьми пожаров в Пограничном, Пожарском, Надеждинском, Ханкайском, Чугуевском районах и Уссурийском городском округе на площади около 100 гектаров, большинство возгораний локализованы.

Стоит отметить, что за минувшие сутки пожарные подразделения 141 раз выезжали на тушение палов. Всего с начала года в Приморье зарегистрировано 85 лесных пожаров на площади более 2 450 гектаров.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим.