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Политика и экономика

Выполнение программы «дальневосточных гектаров» не устраивает правительство

Минвостокразвития считает необходимым сократить сроки выдачи земли
Фото: Виталий Берков, РИА VladNews Фото: Виталий Берков, РИА VladNews
Владивосток, вторник, 11 апреля , РИА Vladnews.

Средний срок получения «дальневосточного гектара» - от момента подачи запроса заявителем через портал НаДальнийВосток.РФ до получения договора о пользовании земли – должен составлять 21 рабочий день. Об этом заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда» замглавы Минвостокразвития Сергей Качаев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Среднее время обработки заявки от момента ее подачи до получения договора о пользовании земли сейчас оставляет 33 рабочих дня. Перед нами стоит задача сократить этот срок. Мы провели анализ и наша цель - 21 рабочий день, это то, к чему мы будем стремиться», - заявил Качаев.

Напомним, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поставил задачу на совещании с губернаторами девяти дальневосточных регионов до 15 июня минимизировать разрыв между количеством поданных заявок и выданных в рамках программы «Дальневосточный гектар» участками земли.

«Губернаторы взяли на себя обязательство, что до 15 июня разрыв сократится. Сколько заявок подано – столько же и должно быть выдано земельных участков. Для меня главным показателем является то, чтобы все заявки граждан были быстро, в установленные законом сроки удовлетворены», - подчеркнул Юрий Трутнев.

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