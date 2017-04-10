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Житель Уссурийска украл в крупном супермаркете алкоголь

Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 апреля, молодой человек с прилавка крупного супермаркета совершил кражу, сообщает РИА VladNews.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как молодой человек долгое время находится около прилавка, где представлена алкогольная продукция.

Сделав свой выбор, молодой человек освободил один карм своих штанов, куда в дальнейшем и спрятал банку с алкогольным напитком.

Как ранее сообщало РИА VladNews, подобная кража произошла сегодня в Артеме. Любительница алкоголя украла с прилавка супермаркета горячительный напиток.

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