Любительница выпить украла из супермаркета в Приморье алкоголь

Камеры наблюдения зафиксировали момент кражи

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

Любительница алкоголя украла с прилавка супермаркета горячительный напиток, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошеол в одном из супермаркетов в городе Артеме. Камеры наблюдения зафиксировали момент кражи. На кадрах отчетливо видно, как женщина намеренно направляется к прилавку с алкогольными напитками, берет одну банку неизвестного содержимого и кладет в свою сумку. После чего злоумышленница делает променад по магазину и удаляется прочь.

Как удалось выяснить корреспонденту РИА VladNews, эта женщина далеко не в первый раз замечена за подобным. Так как в ее действиях нет состава преступления, инцидент рассматривается как мелкое хищение, то максимум, что светит даме - административное наказание, которое ее, судя по всему, уже не пугает.