Писательница из Владивостока Татьяна Таран поведала почитателям о своих мечтах

Презентация новой книги состоялась в минувшие выходные

Владивосток, понедельник, 10 апреля , РИА Vladnews.

В главном книжном магазине Владивостока прошла презентация книги Татьяны Таран «Список мечт», сообщает корреспондент РИА VladNews.

- Сегодня, в этом море не совсем корректно написанных текстов, книга Татьяны Таран отличается добротным литературным языком. Она о жизни, о той самой «женской доле», о взаимоотношениях с миром, с мужчинами и детьми, и о попытках решить непростые жизненные вопросы. Я рекомендую книгу к прочтению, потому что она этого заслуживает. И желаю автору известности, - сказал генеральный директор издательства «Рубеж» Александр Колесов.

На презентацию пришло несколько десятков человек, они говорили теплые слова, дарили цветы, покупали книги, не обошлось и без автограф сессии. Старейший книжный магазин шумел аплодисментами, присутствующие устраивали фотосессию возле стойки с новым изданием и картиной, послужившей обложкой для книги, задавали вопросы автору и общались между собой.

- Сегодня «Список мечт» отправляется в путешествие к читателям. Для меня это очень радостное и волнительное событие. А я продолжаю работать над рукописью второй книги, и, надеюсь, у нас будут еще поводы для встречи с такими благодарными и отзывчивыми читателями, как те, что пришли сегодня в Дом книги, - рассказала Татьяна Таран корреспонденту РИА VladNews.