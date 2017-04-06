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Политика и экономика

Для индийского алмазного инвестора в Приморье подбирают работников

Производство планируется к запуску осенью 2017 года
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) начало подбор специалистов для алмазного производства, которое будет открыто в Приморье осенью 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Производство открывает инвестор из Индии - компания «КГК ДВ», входящая в состав корпорации KGK Group.

«Технология обработки драгоценных камней требует квалифицированного и профессионально подготовленного персонала. В силу специфики отрасли специалистов на рынке очень немного, их необходимо готовить и привлекать из других регионов России и других стран. Мы провели мониторинг образовательных услуг в регионе. С учетом требований инвестора к качеству персонала, принято решение о создании специализированного учебного центра для обучения местных кадров по ключевым компетенциям отрасли. Это позволит сформировать перспективный кадровый поток и в будущем полностью заменить привлеченных специалистов на дальневосточников», - сказал гендиректор АРЧК Валентин Тимаков.

АРЧК ДВ подберет для инвестора кандидатов на руководящие должности фабрики, офисный персонал, учеников в учебный центр, а также будет вести сопровождение процесса привлечения иностранных работников на запуск производства. В настоящий момент по заявке ООО «КГК ДВ» АРЧК ДВ подбирает специалистов на управленческие должности и готовит обзор рынка по ряду рабочих позиций.

На новом производстве ежемесячно будет обрабатываться до 9 тысяч карат алмазного сырья. К моменту полномасштабного функционирования ограночной фабрики будет создано до 500 новых рабочих мест.

Справка:

Компания KGK, основанная в 1905 году, является одной из наиболее диверсифицированных индийских корпораций, ведущих деятельность в сфере огранки драгоценных камней, как алмазов, так и цветных драгоценных камней, производства ювелирных изделий, добычи полезных ископаемых, торговли, строительства, инвестирования и предоставления услуг. Штаб-квартира компании располагается в г. Мумбай (Индия).

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