Индия откроет в Приморье производство по огранке алмазов

Открытие производства запланировано на осень 2017 года

Владивосток, воскресенье, 19 марта , РИА Vladnews.

Индийская группа компаний «KGK» намерена создать в Приморском крае алмазно-ювелирное предприятие с объемом частных инвестиций более 50 миллионов долларов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации каря.

В рамках рабочего визита регионов Дальнего Востока в Индию заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев вручил индийской компании «KGK» сертификат резидента Свободного порта Владивосток. Компания намерена открыть в Приморье ограночное производство алмазов.

«Мы уже имеем положительный опыт работы с Россией, филиалы нашей компании успешно работают в Москве и Якутии. Надеемся, что Владивосток станет третьей опорной точкой в продвижении нашего бизнеса на российской территории», – отметил президент компании «KGK» Навраттан Котари.

По словам вице-губернатора Приморского края Евгения Полянского, на реализацию проекта индийские инвесторы планируют потратить около 50 миллионов долларов.

«Открытие производства запланировано на осень 2017 года. В настоящий момент уже ведется работа по подбору зданий и покупке необходимого оборудования. Реализация этого проекта позволит нам трудоустроить почти 250 человек», – сообщил замглавы региона.

В перспективе компания планирует не только поставлять сырье и осуществлять огранку алмазов, но и открыть производство ювелирных изделий.

«Особенно важно, что компания планирует организовать еще и центр по обучению персонала, где приморцы предварительно смогут освоить профессии огранщика алмазов и специалиста по работе с драгоценными камнями», – подчеркнул руководитель департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.