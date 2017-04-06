​Школьникам Приморья пытаются запретить участие в митингах

Соответствующий циркуляр разослали директорам школ

Владивосток, четверг, 06 апреля , РИА Vladnews.

Школьникам Приморского края пытаются запретить участие в митингах оппозиции; соответствующие циркуляры рассылает департамент внутренней политики региона через департамент образования. В документе ведомство призывает директоров школ проводить беседы со школьниками и запрещать им участвовать в митингах оппозиции. Такое заявление опубликовал на своей странице в FB депутат ЗакСобрания Приморья Артем Самсонов, сообщает корреспондент РИА VladNews.

"Вдумайтесь - ОППОЗИЦИИ. Т.е. на митинги под флагами ЕР можно, а вот на митинги оппозиции нельзя," - пишет на своей странице Самсонов. - "Они (департамент внутренней политики региона - РИА VladNews) даже не понимают, что нарушают подобными распоряжениями Конституцию РФ. Надеюсь директора школ у нас более грамотные, они поймут, что преступные указания можно не выполнять, да кстати и нет у директора или учителя полномочий запрещать или разрешать ученику куда-то ходить, такие полномочия есть только у родителей".

Напомним, ранее Во Владивостоке прошли следующие митинги:

26 марта - против коррупции;

1 апреля - против систем "Платон" и "Эра-ГЛОНАСС" (видео).

Отметим, что 5 апреля в СМИ появилась информация о том, что власти РФ планируют провести митинги против терроризма. Однако позднее в центральных СМИ появился комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Кремль не занимается организацией никаких митингов.