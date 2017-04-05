Источник: Власти собираются провести по всей РФ митинги против терроризма

Особое внимание планируется уделить местам, где недавно прошли акции протеста

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Власти готовятся провести 8 апреля митинги против терроризма во всех крупных городах страны; об этом пишет во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник в "Единой России". Несколько региональных администраций также подтвердили, что уже занимаются организацией акций, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

В митингах должны принять участие все парламентские партии, а особое внимание планируется уделить местам, где недавно прошли акции протеста, пишет "Коммерсант".

"Властям часто пеняют, что они не разделяют горе народа, одна из целей - доказать, что это не так. Никаких установок по численности или лозунгам нам не спускали, хотя понятно, что людей меньше обычного быть не должно", - сказал собеседник газеты.

Другой источник пояснил, что митинги будут организованы "стандартным" способом: власти "мобилизуют бюджетников". В качестве желательной явки называют цифру в 4 - 4,5 тысяч участников.