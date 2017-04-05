Мэром Арсеньева стал Александр Коваль

Инаугурация состоится 7 апреля

Владивосток, среда, 05 апреля , РИА Vladnews.

Мэром города Арсеньев Приморского края стал занимавший пост председателя Думы городского округа Александр Коваль. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе администрации Арсеньевского городского округа, Коваль был выбран голосованием депутатов городской Думы 4 апреля.

7 апреля состоится инаугурация нового мэра, и Александр Коваль сменит на этом посту Александра Дронина, занимавшего кресло с 2012 года. Официально 7 апреля станет последним днем полномочий Дронина в качестве мэра, а 8 апреля - первым днем полномочий на этом посту для Коваля.

Справка:

Александр Коваль родился 1957 году в городе Арсеньев.

В 1976 году окончил Приморский авиационный техникум.

В 1983 году окончил Дальневосточное высшее инженерно-морское училище им. Г. Невельского по специальности «Судовые машины и механизмы».

С 1983 года работал на заводе «Аскольд», где прошел путь от мастера до директора по экономике и финансам.

С 2012 года занимал должность председателя Думы Арсеньевского гГО.