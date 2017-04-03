Первая партия устройств поступит на этой неделе

Владивосток, понедельник, 03 апреля , РИА Vladnews.

В пресс-службе администрации края сообщили, что АО "ГЛОНАСС" одобрили ещё пять компаний, которые смогут установить систему вызова экстренных служб на поддержанные автомобили. В итоге, в Приморье на сегодняшний день будут действовать восемь компаний - шесть мастерских и пять компаний, которые только одобрены комиссией, сообщает РИА VladNews.

Новый порядок будет действовать не только на территории Дальнего Востока, но и в других регионах России. Первому испытать временный порядок, предложенный АО "ГЛОНАСС" и устроивший всех участников процесса, дана возможность Владивостоку. Новые правила начнут действовать с 3-4 апреля, когда в Приморье поступит около тысячи устройств.

Напомним, временный порядок оформления единично ввозимых транспортных средств был озвучен на встрече губернатора Приморья и руководства АО «ГЛОНАСС» с представителями автомобильного бизнеса края. Приморье, как самый автомобилизированный регион России, выступило флагманом в решении проблемы, с которой столкнулись автолюбители страны в начале этого года, когда система ЭРА-ГЛОНАСС стала обязательным условием получения ПТС на иностранный автомобиль. Глава края выступил в защиту автомобильной общественности, обратившись к вице-премьеру – полпреду Президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, и в Правительстве РФ были приняты необходимые решения.

Как ранее сообщало РИА VladNews, проблема установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС" остро стоит в Приморье. На этой почве уже прошло два митинга - 19 февраля и 2 апреля.